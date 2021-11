Dispeceratul ISU-Ambulanță a primit un apel prin numărul de urgență 112 care semnala faptul că un incendiu a izbucnit la o casă din localitatea Aghireș (la ieșirea spre localitatea Crasna). Pompierii zălăuani s-au deplasat imediat la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și au constant că incendiul se manifesta la nivelul acoperisului pe o suprafata de circa 40 mp. Cauza probabilă de incendiu a fost de natură electrică de la niște conductori electrici improvizați. Au ars elemente din structura acoperișului, camera tehnică și bunurile depozitate acolo.

Din analiza statistică a incendiilor pe ţară rezultă că, pe fondul răcirii vremii, incendiile produse în locuinţe/gospodăriile populaţiei au avut drept cauze principale: instalaţii electrice suprasolicitate sau cu improvizații, coşuri de fum defecte sau necurăţate, focul deschis, mijloace de încălzire nesupravegheate.

Pentru preîntâmpinarea producerii unor incendii generate de exploatarea și folosirea improvizațiile electrice în locuinţe şi gospodăriilor cetăţeneşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum”al județului Sălaj recomandă cetăţenilor, respectarea cu strictețe a următoarele măsuri de prevenire: nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrici (radiatoare, plite, boilere, etc.) de la aceeaşi sursă (prelungitor, priză) în acelaşi timp, topeşte, producând scurtcircuitul electric; nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi, deoarece pot constitui în orice moment surse generatoare de incendiu; nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri, deoarece un scurtcircuit poate provoca aprinderea acestora; nu utilizaţi aparate electrice improvizate sau conductori electrici deterioraţi sau neizolaţi corespunzător; pentru remedierea defecţiunilor constatate la aparatele şi instalaţiile electrice defecte apelaţi la specialişti sau la persoane autorizate; verificați instalația electrică și renunțați la aparatele defecte și la improvizații.

Este interzisă utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii; suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori.