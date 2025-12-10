În preajma sărbătorilor, când orașul se îmbracă în lumină,

Vasile Șeicaru, Magda Puskas și Florin Săsărman

vă cheamă la un popas al inimii,

acolo unde cântecul devine bucurie,

iar colindul – punte către liniște și dor.

Trei voci născute din flacăra folkului românesc

revin pe scenă pentru a vă dărui

cele mai calde melodii,

povești cântate și amintiri ce nu se sting.

📅 Miercuri, 17 decembrie

🕖 Ora 19:00

📍 Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Cluj-Napoca

Bilete: https://www.entertix.ro/evenimente/32904/daca-ninge-vei-gasi-folk-si-colinde-17-decembrie-2025-casa-de-cultura-a-studentilor-cluj-napoca.html

Veniți să lăsăm împreună colindul să deschidă iarna

și muzica să ne lumineze seara.