În preajma sărbătorilor, când orașul se îmbracă în lumină,
Vasile Șeicaru, Magda Puskas și Florin Săsărman
vă cheamă la un popas al inimii,
acolo unde cântecul devine bucurie,
iar colindul – punte către liniște și dor.
Trei voci născute din flacăra folkului românesc
revin pe scenă pentru a vă dărui
cele mai calde melodii,
povești cântate și amintiri ce nu se sting.
📅 Miercuri, 17 decembrie
🕖 Ora 19:00
📍 Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Cluj-Napoca
Bilete: https://www.entertix.ro/evenimente/32904/daca-ninge-vei-gasi-folk-si-colinde-17-decembrie-2025-casa-de-cultura-a-studentilor-cluj-napoca.html
Veniți să lăsăm împreună colindul să deschidă iarna
și muzica să ne lumineze seara.
