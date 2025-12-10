Iubitorii de muzică folk sunt invitați la un concert special de folk și colinde, susținut de trei artiști emblematici ai anilor de glorie ai Cenaclului Flacăra.

Vasile Șeicaru, Magda Puskas și Florin Săsărman vor dărui publicului cele mai îndrăgite cântece ale lor și vor aduce, prin colinde, bucuria sărbătorilor de iarnă.

📅 Miercuri, 17 decembrie

🕖 Ora 19:00

📍 Casa de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș”, Cluj-Napoca

Bilete : https://www.entertix.ro/evenimente/32904/daca-ninge-vei-gasi-folk-si-colinde-17-decembrie-2025-casa-de-cultura-a-studentilor-cluj-napoca.html

Vă așteptăm cu drag!