Purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, inspectorul de poliție Ioana Rus, ne-a comunicat că la data de 19 octombrie, polițiștii sălăjeni au constatat 10 infracțiuni la regimul rutier, toate într-o singură zi

Trei infracțiuni de conducere sub influența alcoolului, una de conducere sub influența substanțelor psihoactive, 4 conducere fără permis și 2 de conducerea unui vehicul neînmatriculat au constatat polițiștii sălăjeni într-o singură zi, pe data de 19 octombrie.Referitor la conducere sub influența substanțelor psihoactive, purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, inspectorul de poliție Ioana Rus, ne-a declarat: