Schimbări majore la conducerea școlilor din județ. 18 candidați au picat prima probă eliminatorie a concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți din Sălaj. Cu toate acestea, județul a obținut o performanță remarcabilă la nivel de grup, clasându-se pe locul în 2-lea în țară ca rata de promovabilitate, fiind devansat doar de Covasna. La polul opus, județul Călărași a înregistrat cea mai slabă performanță din țară. Testul standardizat de competențe a fost susținută la Colegiul Național „Silvania” Zalău și a măsurat abilități de raționament ale viitorilor manageri școlari.

Bătălia pentru fotoliile de manageri în unități de învățământ preuniversitar de stat a început în forță. În județul Sălaj după etapa preliminară de verificare și validare a dosarelor lor de a vedea pe platforma dedicată, 100 candidați au primit dreptul de a intra în competiție. Emoțiile au fost mari la Centrul de concurs amenajat la Colegiul Național „Silvania” din Zalău. Din totalul celor înscriși, la testare s-au prezentat efectiv 98 candidați. Absențele au fost minime: un singur candidat nu sa prezentat deloc, în timp ce un alt altul să susțină această probă de competențe în județul vecin, Maramureș.

Sălajul dă o adevărată dovadă de performanță academică și managerială. Conform clasamentului național, județul nostru se situează pe o poziție de top, ocupând locul la 2-lea la nivel de țară în ceea ce privește procentul de promovabilitate. Cu o rata de succes de 81,6%, Sălajul este devansat la nivel național doar de județul Covasna, care ocupă primul loc cu 82,1%. Pe poziția a treia se află județul Cluj, cu un procent de 81,0%. Această performanță excepțională plasează învățământul sălăjean cu multă peste medie națională, care se află la un nivel de 69,0%. La polul opus al clasamentului, județul Călărași a înregistrat cel mai slab rezultat din întreaga țară, având o rata de promovare de doar 55,3%.

Examenul nu a fost însă deloc unul ușor, iar criteriile de selecție au fost stricte.

Proba pentru evaluarea competențelor a durat maximum 60 minute. În acest interval scurt, candidații au avut de rezolvat un test standardizat, conceput sub formă de grilă, care a cuprins 20 itemi.

Subiectele au fost elaborate la nivel central de către reprezentanții Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare. Fiecare item a avut câte 4 variante de răspuns, dintre care o singură variantă a fost cea corectă. Pentru fiecare rezolvare exactă, candidații au primit câte 0,5 puncte.

Structura testului a fost gândită în așa fel încât să măsoare abilități diverse, esențiale pentru un bun manager de instituție școlară. Astfel, viitorii directori au avut de înntat 7 itemi de raționament verbal, care le-au testat capacitatea de a utiliza eficient vocabularul și de a transmite clar perspective sau concepte. Alți 7 itemi au fost dedicati raționamentului numeric, verificând capacitatea de a înțelege rapid informațiile matematice și de a rezolva probleme. În final, ultimele 6 cerințe au fost de raționament logic, punctând capacitatea de a opera cu argumente bazate pe rațiune.

Rezultatele finale ale acestei prime etape arată o linie clară de demarcație în județ. Din cei 98 profesori sălăjeni intrați în săli, 80 au fost declarați promovați. Pentru a cu succes de această etapă, pragul minim obligatoriu a fost obtinerea notei 6.

Din păcate, pentru alți 18 candidați, concursul sa oprit aici, aceștia fiind respinși. Fiind o probă strict eliminatorie, notele obținute nu se vor include în media finală a concursului. Cei nemulțumiți de rezultate au avut la dispoziție un termen scurt, de 24 ore de comunicare, pentru a depune contestații.

Calendarul competiției rămâne extrem de strâns în perioada următoare. Următoarea probă scrisă se va desfășura în data de 20 octombrie 2026, găzduită tot de Colegiul Național „Silvania” Zalău.

This etapă va evalua cunoștințele de management și legislație școlară. Ulterior, în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2026, comisiile vor trece la evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune. Interviurile decisive sunt programate să se desfășoare în perioada 12 – 27 noiembrie 2026. Numele noilor directori de școli din Sălaj vor fi cunoscute oficial în data de 9 decembrie 2026, când este programată afișarea rezultatelor finale ale concursului.