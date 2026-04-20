Un eveniment rutier neplăcut a avut loc pe o stradă din municipiul Zalău. Un motociclist a ajuns la spital după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, cauza principală a accidentului ar fi neasigurarea corespunzătoare la schimbarea direcției de mers.

Alerta a fost dată în jurul orei 14:55, când polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost solicitați să intervină la fața locului. Din primele verificări efectuate de oamenii legii, s-a stabilit că un bărbat de 63 de ani, din Zalău, aflat la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 48 de ani.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni fizice și a fost transportat de urgență la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Conform Biroului de Presă al IPJ Sălaj, ambii conducători au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii Biroului Rutier continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul. Prezența promptă a echipajelor de poliție la locul evenimentului și gestionarea rapidă a traficului reconfirmă faptul că polițiștii sălăjeni sunt mereu la datorie pentru a asigura siguranța pe drumurile publice.

Acest eveniment rutier ne reamintește că neatenția la volan poate avea consecințe dramatice, demonstrând încă o dată că graba în trafic nu face altceva decât să pună vieți în pericol.

Este un nou exemplu că graba strică treaba, dar și vieți, motiv pentru care respectarea regulilor de circulație și vigilența constantă rămân singurele garanții ale siguranței la volan.