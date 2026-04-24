Administrația județeană intră într-o nouă etapă, sub semnul stabilității. În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Județean Sălaj, consilierii au decis prin vot cine va prelua atribuțiile de conducere în perioada următoare. Adrian Crișan este cel care va asigura interimatul la vârful instituției, primind un vot de încredere din partea colegilor. Prioritatea zero anunțată este clară: nicio investiție nu stagnează, iar proiectele majore care au transformat județul în ultimii ani vor continua în același ritm susținut.

Cu 20 de voturi „pentru” și 7 „împotrivă”, Adrian Crișan a fost desemnat să exercite atribuțiile de președinte al Consiliului Județean Sălaj. Alegerea sa nu este întâmplătoare, acesta fiind un colaborator apropiat al președintelui ales și un om care se bucură de o încredere deplină în cadrul echipei PNL.

Deși instituția trece printr-un moment de tranziție, ca urmare a măsurii de control judiciar impusă președintelui în funcție, mesajul transmis astăzi din sala de ședințe a fost unul de unitate. Dincolo de contextul juridic actual, administrația județeană își propune să demonstreze că infrastructura, sănătatea și proiectele europene rămân prioritare. Adrian Crișan preia frâiele unei instituții care a reușit în ultimii ani nu doar să atragă fonduri record, ci să schimbe viziunea asupra dezvoltării rurale și urbane în Sălaj.

Echipa de conducere își asumă misiunea de a păstra direcția de modernizare trasată până acum, garantând că proiectele de anvergură inițiate de Dinu Iancu Sălăjanu vor merge înainte. Vorbim aici despre:

-Parcul de Specializare Inteligentă de la Hereclean, un hub tehnologic de 3,5 milioane de euro menit să atragă investitori;

-Proiectul european de peste 300 de milioane de lei pentru cel mai modern bloc operator și o nouă secție de oncologie la Spitalul Județean de Urgență Zalău;

-Investițiile masive în infrastructura rutieră, precum modernizarea DJ 109E, capitol la care județul a atins recorduri bugetare.

Toate aceste investiții vor fi implementate cu aceeași determinare, în beneficiul direct al tuturor sălăjenilor.

În final, este important de precizat că actuala măsură a procurorilor reprezintă o etapă procedurală bazată pe suspiciuni, nu un verdict de vinovăție. Până la o decizie definitivă a instanței, prezumpția de nevinovăție rămâne un pilon fundamental, existând încrederea că actul administrativ eficient și proiectele care au schimbat fața județului vor fi argumentele cele mai solide în fața oricăror acuzații.