Drumul Național 1F a fost scena unei operațiuni de control de amploare, desfășurată de forțele de ordine din Sălaj. Într-un efort coordonat de monitorizare a traficului și a fluxurilor comerciale, mai multe structuri ale poliției și autorităților vamale au acționat simultan pentru verificarea legalității transporturilor.

Acțiunea a fost inițiată și coordonată de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sălaj, având ca prioritate zero prevenirea riscului rutier și verificarea transportului de persoane. Totodată, pentru a asigura o verificare complexă, la activitate au luat parte polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, care au vizat legalitatea actelor de comerț și proveniența mărfurilor aflate în tranzit.

Intervenția a beneficiat de expertiza tehnică a partenerilor instituționali, fiind prezenți reprezentanți ai Direcției Regionale Vamale Cluj și ai Biroului Vamal de Interior Sălaj, care au verificat conformitatea documentației specifice regimului vamal pentru transporturile internaționale.

Astfel de acțiuni ale structurilor din cadrul IPJ Sălaj, desfășurate în parteneriat inter-instituțional, vor continua și în perioada următoare pentru a menține un climat de ordine și siguranță pe drumurile din județ.

