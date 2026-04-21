Zi istorică pentru fotbalul românesc. Gheorghe Hagi revine pe banca echipei naționale după 25 de ani, preluând postul lăsat vacant în condiții tragice de dispariția mentorului său, Mircea Lucescu. Într-o conferință de presă marcată de emoție și viziune, „Regele” a fost prezentat oficial de conducerea FRF, promițând o revoluție a mentalității și un fotbal ofensiv care să readucă România în elita mondială.

Gheorghe Hagi revine la cârma „tricolorilor” cu o maturitate deplină și un plan bine structurat în cinci puncte cheie. Selecționerul a pus accent pe identitate, posesie și presiune, dar mai ales pe criteriul selecției: jucători cu experiență internațională și cei mai buni fotbaliști din campionatul intern. Hagi a vorbit cu ochii în lacrimi despre Mircea Lucescu, omul care l-a debutat în națională la doar 17 ani, promițând să onoreze moștenirea „Il Luce” prin curaj și rezultate.

Debutul noului selecționer va avea loc pe 2 iunie, într-un amical cu Georgia, urmat de testul cu Țara Galilor de pe 6 iunie. Hagi revine pe banca primei reprezentative după experiența din 2001, însă de data aceasta aduce cu el experiența titlurilor câștigate ca antrenor și succesul Academiei sale. Obiectivul este clar: calificări și o mentalitate de învingător care să facă din nou o țară întreagă fericită.

Gheorghe Hagi preia o națională care astăzi se luptă pentru relevanță, departe de strălucirea anilor ’90, când însăși prezența sa în teren garanta României un loc la masa bogaților lumii. Dacă atunci fotbalul nostru exporta geniu și teamă adversarilor, astăzi „Regele” are misiunea titanică de a reconstrui din temelii acea mândrie pierdută, transformând o echipă a speranțelor într-o formație capabilă să redescopere drumul spre victoriile de legendă de altădată.