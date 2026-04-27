Veste parțial bună, dar cu multe „steluțe” pentru dascălii din Sălaj și din întreaga țară. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în transparență noile reguli pentru prima de carieră didactică, finanțată din bani europeni. Deși plățile vor fi reluate, vestea proastă este că pentru anul școlar trecut nu se mai acordă niciun leu, iar pentru actualul an, banii vin cu întârziere și cu obligații birocratice dure. Practic, profesorii vor fi obligați să cheltuie cea mai mare parte din sumă pe cursuri de formare, iar personalul administrativ a fost complet eliminat de pe listă.

Promisiunile făcute la finalul marii greve din învățământ s-au pierdut în labirintul birocratic de la București. Deși comisarul european Roxana Mînzatu anunța încă din februarie aprobarea celor 65 de milioane de euro prin Programul Educație și Ocupare, suntem la finalul lunii aprilie, iar plățile sunt blocate. Metodologia este abia acum în transparență, deși oficialii promiteau banii chiar din această lună. Ce au făcut autoritățile în tot acest timp?

Realitatea este una amară: anul școlar 2024-2025 a fost „sărit” definitiv din schemă, iar programul a fost scurtat cu un an, actuala ediție fiind și ultima. Noua Ordonanță de Urgență modifică radical regulile: 65% din cei 1.500 de lei trebuie cheltuiți obligatoriu pe cursuri de formare profesională, lista exactă a cheltuielilor permise urmând să fie stabilită prin ordin de ministru. Mai mult, personalul administrativ și nedidactic a fost eliminat complet din schema de beneficiari.

Măsura îi vizează pe cei activi în anul 2025-2026: cadre didactice și auxiliari din preuniversitar, dar și conferențiari, lectori sau asistenți universitari. Termenele sunt stricte: banii trebuie folosiți până la 31 august în preuniversitar, respectiv 30 septembrie în universitar. Însă întârzierea virării banilor face utilizarea lor aproape imposibilă. Mulți profesori sunt deja înscriși la cursuri care se termină în mai sau iunie, dar nu au cum să le achite din primă, deoarece banii nu au ajuns la ei.

Controlul va fi unul dur. Profesorii trebuie să încarce adeverințele în platforma STS în maximum 5 luni de la utilizarea banilor, iar școlile vor verifica lunar documentele. Orice sumă considerată necuvenită va fi recuperată direct de către unitatea de învățământ. Astfel, o finanțare garantată prin negocieri de grevă riscă să rămână doar o cifră pe hârtie, într-un sistem care pare să pună piedici tocmai celor pe care ar trebui să îi susțină.

În final, rămâne o realitate cruntă pentru mii de dascăli: întârzierea nepermisă a virării sumelor promise transformă acest drept într-un obstacol birocratic de netrecut, deoarece mulți profesori s-au înscris deja la cursuri de formare bazându-se pe cuvântul guvernanților, iar acum se află în situația absurdă de a nu-și putea onora plățile în pragul finalizării studiilor, deoarece, deși suntem la final de aprilie, cardurile lor rămân la fel de goale ca promisiunile de la finalul grevei.