Veste bombă pentru suflarea stelistă! După ani de blocaje juridice și frustrări în liga secundă, CSA Steaua primește, în sfârșit, undă verde pentru promovarea în prima ligă. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat oficial că barierele care țineau echipa „prizonieră” în Liga 2 au fost ridicate. Peste 10 companii private s-au arătat deja interesate de un parteneriat cu Ministerul, semn că revenirea „militarilor” în elita fotbalului românesc este doar o chestiune de timp.

Coșmarul ligii secunde se apropie de sfârșit pentru CSA Steaua. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a confirmat că au fost demarați pașii legali pentru ca echipa să poată bifa condițiile de promovare în Superligă. Soluția? Un parteneriat cu sectorul privat care să transforme structura de drept public a clubului, principala piedică de până acum.

Interesul este unul uriaș: nu mai puțin de 14 companii private au depus deja solicitări pentru a deveni parteneri ai Ministerului în acest proiect. Primele întâlniri cu potențialii investitori încep chiar în aceste zile, autoritățile căutând cea mai bună variantă comercială pentru viitorul clubului.

Steaua a fost blocată în eșalonul secund timp de cinci sezoane consecutive din cauza regulamentelor FRF care interzic cluburilor de stat accesul în prima ligă. Deși sportiv echipa a terminat pe locuri de promovare directă, inclusiv un loc 2 în sezoanele 2022-2023 și 2024-2025, fanii au fost privați de marea performanță. Acum, odată cu selecția unui nou comandant și atragerea investitorilor, „militarii” se pregătesc de marea revenire la masa bogaților.

După ani de zile în care performanța sportivă a fost anulată de birocație, se pare că bunul simț și fair-play-ul administrativ încep să câștige teren. Rămâne de văzut cât de rapid se vor semna actele, pentru că un brand ca Steaua merită să lupte pe teren pentru trofee, nu prin tribunale pentru dreptul de a juca. Până la urmă, fără competiție reală și respect pentru fani, fotbalul își pierde esența.