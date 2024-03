Legea din 2002 a instituit data de 25 martie ca fiind sărbătoarea Poliției Române. Această data nu a fost aleasă întâmplător, ea este legată de simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol care a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române.

Primul drapel al Agiei era confecţionat din mătase de culoare galben-crem şi înfăţişa, pe o faţă, un chenar de aur cu o ghirlandă tot din aur, în interiorul căreia se afla o acvilă cruciată neagră, care se sprijinea pe un munte de culoare verde. Ghirlanda era timbrată cu o coroană regală, în spatele ei încrucişându-se tuiuri, drapele, buzdugan, stindarde, lănci, săbii, puşti, topoare, tobe. Sub acvilă se afla o inscripţie, care atesta realizarea acestui drapel, iar sub această inscripţie se afla o balanţă. În colţurile din partea superioară erau ilustrate luna şi soarele. Pe cealaltă faţă a drapelului erau ilustrate aceleaşi obiecte, cu excepţia interiorului ghirlandei, unde era înfăţişată Maica Domnului, înaintea îngerului ce-i aduce vestea cea bună.

Momentul care a marcat oficializarea funcționării Poliției Române a fost în anul 1822, sub conducerea lui Grigorie Dimitrie Ghica, primul domn pământean al Țării Românești. Prin Regulamentele Organice din 1831, Agia a devenit Poliție, astfel fiind creată Poliția din Capitală, cu atribuții similare celor actuale. Competențele poliției au fost extinse prin Legea de organizare a poliției, emisă în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. În ianuarie 1949 se înfiinţează Miliţia, apoi, în decembrie 1989 se reînfiinţează Poliţia Română ale cărei competenţe vor fi reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994 şi prin Legea 218 din 23 aprilie 2002, indică, de asemenea.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj a organizat Ziua Porţilor Deschise, activitate desfăşurată cu ocazia celebrării a 202 ani de la înfiinţarea Poliţiei Române, dar şi cu ocazia sărbătoririi , la data de 25 martie, a Zilei Poliţiei Române.

La eveniment au participat poliţişti de la cele mai importante structuri ale instituţiei, respectiv Serviciul Resurse Umane, Serviciul Pregătire Profesională, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, Biroul Siguranţa Şcolară, Biroul pentru Protecţia Animalelor, Serviciul Rutier, Serviciul Criminalistic, Serviciul pentru Acţiuni Speciale, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Poliţia Municipiului Zalău.

Polițiștii din cadrul diverselor structuri ale Poliției – ordine publică, rutieră, investigații criminale, acțiuni speciale, arme, explozivi și substanțe periculoase, criminalistică, siguranță școlară, protecția animalelor, pregătire profesională, prevenirea criminalității și relații publice – au desfășurat activități interactive pentru a prezenta publicului interesat mijloacele și modalitățile în care Poliția acționează pentru siguranța cetățenilor.

Așadar, cu ocazia zilei porților deschise la Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj au fost expuse autospeciale din dotarea Serviciului Rutier, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acţiuni Speciale precum și standuri cu materiale informativ-preventive ale Biroului de Analiză și Prevenirea Criminalității, Biroului Siguranță Școlară, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase și Biroul pentru Protecția Animalelor. Cei prezenți au putut înțelege, încă o dată, care este rolul și misiunea Poliției Române , dar și ce este important să respectăm și noi, cetățenii , pentru a ne afla în permanență în siguranță.