Anul 2020 a fost un an greu şi pentru Centrul de Transfuzie Sanguină din Sălaj. Pandemia de SARS CoV-2 a afectat stocul de sânge, numărul donatorilor a scăzut în timp ce cererile spitalelor au crescut. Şi lipsa colectelor mobile de sânge şi-au spus cuvântul, astfel că unitatea a pierdut şi mai mulţi donatori.

Covid-ul pune în pericol și viețile celor care nu au luat virusul. Odată cu pandemia, numărul donatorilor de sânge a scăzut. În Sălaj, în 2020 numărul de donatori a scăzut cu 25 la sută, față de anul 2019, în condițiile în care cererea a fost tot mai mare. Această absență o simt bolnavii a căror viață depinde de câteva picături de sânge.

Persoanele sănătoase sunt rugate să vină să doneze sânge pentru că unitatea are nevoie de sânge din toate grupele. Cum se poate rezolva această problemă în noul an 2021 aflăm de la coordonatorul unităţii de Transfuzie din Sălaj, medicul Cristina Ilieș.

O priză obișnuită de sânge este de 450 ml, cantitate care nu presupune nici un risc pentru donator, deoarece organismul are permanent în rezervă circa 300-400 ml de sânge pe care îl folosește când se depun eforturi mari, precum și capacitatea de a reface repede sângele donat, fără a fi necesar un tratament sau o alimentație specială , totul depinzând de modul în care organismul repartizează diversele cantități de sânge în raport de necesități și de promptitudinea cu care se face această permanentă adaptare.