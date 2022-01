Anul 2021 a fost un an cu investiții record în județul Sălaj, peste 130 de milioane de lei a cheltuit Consiliul Județean Sălaj anul trecut pentru investițiile implementate în județ. Banii au fost investiți în infrastructura rutieră și în reabilitarea infrastructurii și dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație a Spitalului Județean de Urgență Zalău.

Consiliul Județean Sălaj a cheltuit, în 2021, peste 130 milioane de lei pentru investițiile implementate în județ, reprezentând 83% din estimările inițiale. Aceasta este cea mai mare sumă investită în decursul unui an de către administrația județeană.

„Deși am traversat un an dificil din cauza pandemiei de coronavirus, cu multe provocări și situații neprevăzute, 2021 s-a dovedit a fi extrem de rodnic în ceea ce privește investițiile derulate de Consiliul Județean Sălaj. O demonstrează rezultatele execuției bugetare, cele mai bune, de altfel, din istoria instituției noastre. Valoarea investițiilor realizate în acest an a atins un nivel record în județul Sălaj, depășind 130 milioane de lei. Vorbim despre o sumă dublă față de anul trecut, de cinci ori mai mare decât în 2019 și de 11 ori peste nivelul din 2018. Situația nu poate decât să ne bucure și confirmă eforturile susținute pe care întreaga echipă din Consiliul Județean le face zi de zi în serviciul tuturor cetățenilor, pentru a asigura dezvoltarea economică și socială durabilă a Sălajului. Mi-aș fi dorit o execuție și mai bună a bugetului de dezvoltare, însă trebuie să ținem cont de criza provocată de explozia prețurilor la materialele de construcții, care a blocat șantierele în lunile de vară. Ne propunem să recuperăm timpul pierdut, astfel încât să finalizăm cât mai repede investiții mult așteptate și menite să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții sălăjenilor”, a precizat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.

Cea mai mare parte a sumei (89 milioane de lei) a fost investită în infrastructura rutieră, printre obiectivele finanțate numărându-se reabilitarea şi modernizarea DJ108D: Crişeni (DN1H) – Cehu Silvaniei -(DJ196), DJ 191C: Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca, DJ108A: limită județ Cluj-Bogdana, DJ110: Măerişte – Doh – Dumuslău – Carastelec, DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș – Sîg – Tusa – limită județ Cluj, DJ 108D: Cehu Silvaniei – limită județ Maramureș și DJ 109 R: DN 1G (Chendrea) – Gălpîia – Romita (DJ 108A).

Un alt domeniu privilegiat a fost sănătatea, investițiile în reabilitarea infrastructurii și dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație a Spitalului Județean de Urgență Zalău totalizând 29 milioane de lei. Amintim, aici, proiectul privind extinderea, modernizarea şi dotare UPU – SMURD, dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate, amenajarea parcării din fața Spitalului Județean sau dotarea SJU Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID-19.