În fiecare an pe data de 22 aprilie celebrăm Ziua Pământului pentru a ne reaminti că planeta Pământ și ecosistemele sale ne oferă condițiile necesare pentru întreținerea vieții. Ziua Planetei Pământ a fost declarată sărbătoare oficială de către Organizația Națiunilor Unite în anul 2009. Anul acesta, se împlinesc 51 de ani de când celebrăm Ziua Pământului iar această sărbătoare ar trebui extinsă prin acțiuni zilnice cu scopul de a ocroti planeta noastră.

Astăzi, Ziua Pământului este recunoscută pe scară largă ca fiind cea mai mare respectare seculară din lume, marcată de peste un miliard de oameni în fiecare an ca zi de acțiune pentru a schimba comportamentul uman și a crea schimbări de politici globale, naționale și locale. Clar, lupta pentru un mediu curat continuă cu o urgență din ce în ce mai mare, pe măsură ce ravagiile schimbărilor climatice devin din ce în ce mai evidente în fiecare zi. În fiecare an evenimentele organizate de Ziua Pământului variază în funcție de zonă sau populația implicată. Este o tradiție, cu ocazia fiecărei ediții, ca Ziua Planetei Pământ să respecte o temă diferită în fiecare an; tema acestui an este: Restaurează-ți Pământul!

Ziua Pământului are scopul să atragă atenţia asupra degradării mediului înconjurător, asupra efectelor poluării şi să ne inițieze cu privire la acţiunile pe care fiecare dintre noi le poate întreprinde pentru a ajuta la conservarea naturii.

De Ziua Pământului avem două crize: una este pandemia de coronavirus COVID-19, cealaltă este un dezastru care se construiește lent pentru climatul nostru. Provocările enorme, dar și oportunitățile vaste – de a acționa asupra schimbărilor climatice au distins problema ca fiind subiectul cel mai apăsător pentru a 50-a aniversare a Zilei Pământului. Schimbările climatice reprezintă cea mai mare provocare pentru viitorul umanității și sistemele de susținere a vieții. Sănătatea umană și sănătatea planetară sunt legate indisolubil. Urgența și miza nu au fost niciodată mai mari. Acum suntem într-o situație de urgență de mediu și o criză climatică. Putem, dorim și trebuie să rezolvăm ambele provocări. Lumea nu era pregătită pentru noul coronavirus, totuși mai avem timp să ne pregătim pentru criza climatică.

Pandemia: COVID-19 nu ne poate opri să analizăm influiența negativă a omului asupra Planetei Pământ, să realizăm că lupta pentru planetă este în joc. Dacă nu vom produce schimbări pentru a face față crizei climatice, starea noastră actuală va deveni noua normalitate – o lume în care pandemiile și evenimentele meteorologice extreme acoperă globul, afectând comunitățile deja marginalizate și vulnerabile.

Stilul de viață adoptat de oameni în ultima perioada s-a dovedit a fi nechibzuit. Cel mai cuprinzător studiu realizat vreodată în acest domeniu, inserează concluziile a peste 1300 de experți din 95 de țări și demonstrează, că maniera în care au fost până acum exploatate resursele naturale riscă să pună sub semnul întrebării însăși posibilitatea Terrei de a asigura supraviețuirea generațiilor viitoare. Modalitatea dezechilibrată de folosire a bogățiilor naturale a produs modificări ireversibile în sensibila balanță care asigură viața pe Pământ. În același timp, drept urmare a acestei adevărate secătuiri, eforturile de îmbunătățire a condițiilor de viață în zonele afectate de sărăcie și boală ar putea fi compromise.

În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Această mișcare s-a născut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite, printre care înăbușirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenți împotriva războiului din Cambodgia, „Masacrul din 4 mai”, apariția fibrelor optice, succesul melodiei „Bridge over Troubled Water”, ultimul album al formației Beatles, moartea lui Jimi Hendrix, un accident nuclear în Carolina de Sud la centrala nucleară din Savannah River din apropierea orașului Aiken (nerecunoscut timp de 18 ani), poluarea foarte mare cu gaze și fum, considerată ”semn al prosperității”. Despre mediul înconjurător a început să se vorbească din ce în ce mai des.

Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care il arată față de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și foarte tineri.

După 2 decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni din 141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.

În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat și mai verde.

În 2017, de Ziua Planetei Pământ, NASA a lansat un site unde oamenii pot “adopta” părți ale planetei.