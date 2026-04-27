O schimbare majoră bate la ușa sistemului de învățământ românesc, însă Sălajul lipsește, pentru moment, de pe harta inovației. Ministerul Educației a aprobat primele 32 de licee din țară care vor implementa, din anul școlar 2026-2027, planuri-cadru alternative. Deși reforma promite ore de Inteligență Artificială, Robotică sau Antreprenoriat Digital și un program personalizat, nicio unitate de învățământ din județul nostru nu se regăsește pe lista inițială a unităților-pilot.

Ministrul Educației a semnat ordinul care dă undă verde pentru 77 de „arhitecturi curriculare” noi, dezvoltate local. Conceptul central este flexibilitatea: liceele selectate nu mai sunt legate de orarul rigid de până acum, ci pot ajusta numărul de ore și introduce materii noi, adaptate nevoilor elevilor și comunității.

Printre noutățile pe care elevii din alte județe le vor studia se numără comunicarea în era digitală, bioetica, imprimarea 3D și starea de bine (well-being). Pentru cei de la profilul tehnologic, aceste materii opționale vor fi recunoscute oficial în calificarea profesională, facilitând angajarea sau transferul.

Deși startul se dă fără Sălaj, „ușa” nu este complet închisă. Ministerul a precizat că lista liceelor-pilot poate fi extinsă. Unitățile de învățământ din județ care doresc să le ofere elevilor aceste avantaje mai pot depune cereri de includere în program până la data de 31 mai 2026. Dosarele trebuie trimise electronic, cu semnătură digitală, la adresa specială dedicată acestui proiect de reformă.

Conform legii, procedura de pilotare poate fi inițiată direct de către unitățile de învățământ, de consorții școlare sau prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, singura condiție fiind ca dosarul electronic, semnat digital, să ajungă la Minister până pe 31 mai 2026.