Increderea in tine este unul dintre cele mai importante aspecte care iti pot deschide nenumarate usi in viata. O persoana increzatoare isi poate descoperi fericirea, echilibrul si poate duce o viata exact asa cum isi doreste. De cele mai multe ori, nesiguranta isi face si ea loc in viata de zi cu zi, atunci cand te compari cu alte persoane sau nu simti ca ai puterea de a-ti indeplini obiectivele. Din fericire, exista o multime de metode prin care poti sa iti cresti increderea in propria persoana si poti alunga nesiguranta din viata ta.

Descopera 3 exercitii pentru a-ti creste stima de sine si a obtine tot ceea ce iti doresti

1.Recunostinta

Sa fii recunoscatoare pentru ceea ce ai deja te poate ajuta sa muncesti mai eficient la indeplinirea urmatoarelor obiective. De asemenea, practicarea recunostintei iti va deschide ochii in legatura cu lucrurile pe care le iubesti la tine si de care esti mandra. Practica recunostinta zilnic cu ajutorul catorva exercitii simple:

Scrie in fiecare zi 5 lucruri pentru care esti recunoscatoare. Poti folosi telefonul, o agenda, un jurnal sau o simpla foaie de hartie. Important este sa faci acest exercitiu zilnic si sa pastrezi tot ce asterni pe hartie sau notezi in telefon. Astfel, vei putea observa in timp pentru cat de multe lucruri te simti recunoscatoare si cum se schimba acestea de la o luna la alta sau de la an la an.

2.Schimbarea lucrurilor care nu te mai implinesc

Fiecare dintre noi are in viata sa lucruri pe care ar dori sa le schimbe, dar poate nu are curaj sau nu stie de unde sa inceapa. Ei bine, cu ajutorul pasilor mici poti face schimbari majore in viata ta, care sa te aduca mai aproape de cine iti doresti cu adevarat sa fii. Spre exemplu, daca ai vrea un job mai bine platit, te poti orienta spre domenii ce ofera salarii peste medie, fara a fi necesara o pregatire speciala. Poate fi vorba despre un studio de videochat, precum Rich Girls Studio, colaborari freelance sau orice alte oportunitati ti se par atragatoare.

3.Vizualizarea

Este important sa vizualizezi ceea ce iti doresti, ca si cum ai avea deja acele lucruri. Spre exemplu, daca iti doresti o masina mai buna, imagineaza-ti in detaliu cum va arata, cum o vei conduce, unde vei merge cu ea sau unde o vei parca. Astfel, vei reusi sa te apropii mai usor de lucrurile pe care le doresti. Imagineaza-ti reusitele de care vrei sa te bucuri si foloseste chiar si un jurnal pentru a nota aceste lucruri. Astfel, vei deveni mai increzatoare in tine si in puterea ta de a obtine tot ceea ce visezi.

Increderea in propria persoana este esentiala pentru a te putea bucura de reusite. Ai nevoie sa crezi in tine ca sa iti indeplinesti visurile. Incearca cele 3 exercitii de mai sus ca sa iti cresti stima de sine si sa gasesti un echimibru benefic intre prezent si viitorul pe care ti-l imaginezi.

Sursa foto: Pexels.com

Material semnat de seocupcake