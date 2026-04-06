Un record sumbru a fost atins în era digital. Iranul atinge 37 de zile consecutive fără internet la nivel national. Ceea ce părea imposibil în secolul vitezei a devenit realitate în Iran. Autoritățile de la Teheran au impus cea mai lungă întrerupere a internetului înregistrată vreodată la scară națională, izolând o întreagă țară de restul lumii timp de mai bine de o lună.

Conform datelor furnizate de NetBlocks, ONG-ul care monitorizează securitatea cibernetică la nivel global, situația din Iran a doborât toate recordurile negative anterioare. „Întreruperea la nivel național este acum cea mai lungă înregistrată vreodată în orice țară, depășind toate celelalte incidente comparabile ca gravitate”, au precizat reprezentanții organizației într-un mesaj publicat pe platforma X.

Deși au mai existat perioade lungi de deconectare în alte zone ale globului, NetBlocks subliniază că acelea au fost incidente la scară regională. Cazul Iranului este unic prin amploare și durată, ajungând astăzi la a 37-a zi consecutivă de izolare digitală totală. Singura comparație ar fi Coreea de Nord, însă Phenianul este un caz aparte, nefiind niciodată conectat la internetul global.

Impactul asupra populației este devastator, majoritatea căilor de comunicare fiind blocate. Operatorii MCI și Rightel au rețelele mobile complet oprite. Irancell, un alt operator major, este afectat parțial.Platformele de comunicare WhatsApp și Instagram rămân restricționate, tăind accesul cetățenilor la informații și la legătura cu rudele din străinătate.

Monitorizarea indică faptul că aceste perturbări masive, inclusiv cele la nivel regional, au fost observate în strânsă legătură cu valul de proteste care a cuprins țara. Prin oprirea fluxului de date, autoritățile încearcă să limiteze coordonarea manifestanților și diseminarea imaginilor cu intervențiile forțelor de ordine.

Această situație ridică semnale de alarmă grave privind drepturile omului și libertatea de exprimare, Iranul devenind, oficial, cel mai izolat stat din punct de vedere digital în acest moment.

Organismele internaționale pentru drepturile omului au condamnat vehement blocajul, descriindu-l ca pe o metodă de a masca represiunea brutală a protestelor izbucnite în decembrie 2025.

Consiliul Drepturilor Omului al ONU: A adoptat o rezoluție prin care condamnă întreruperea internetului ca fiind o încălcare gravă a dreptului internațional. Misiunea de stabilire a faptelor a ONU a avertizat că acest „blackout” este folosit pentru a împiedica documentarea violențelor forțelor de securitate, raportându-se mii de victime și zeci de mii de arestări.

Uniunea Europeană: A prelungit regimul de sancțiuni împotriva Iranului până în aprilie 2027, vizând peste 260 de persoane și 50 de entități implicate în represiune și supravegherea telecomunicațiilor.

Human Rights Watch și Amnesty International: Au subliniat că izolarea digitală nu doar că blochează fluxul de informații, dar pune vieți în pericol, limitând accesul cetățenilor la servicii medicale și la posibilitatea de a contacta persoanele dragi în timpul conflictului.

Economia Iranului, deja fragilizată de sancțiuni și inflație, se află într-un punct critic din cauza lipsei conectivității.

Pierderi zilnice uriașe: Estimările privind costul zilnic al blocajului variază între 33,8 milioane și 37,4 milioane de dolari. Pierderile totale directe au depășit deja pragul de 780 de milioane de dolari.

Colapsul comerțului online: Vânzările digitale au scăzut cu peste 80%. Sectorul import-export este paralizat, deoarece procesele vitale — de la negocieri de preț la emiterea facturilor și coordonarea transportului — depind în totalitate de internetul global.

La Bursa de Valori din Teheran, indicele principal a înregistrat prăbușiri masive, pierzând sute de mii de puncte în doar câteva zile de izolare digitală.

Distrugerea sectorului privat este clară. Multe start-up-uri și freelanceri și-au pierdut contractele externe și capacitatea de a procesa plăți. Oficiali din Camera de Comerț a Iranului avertizează că reziliența afacerilor bazate pe internet este de aproximativ 20 de zile, punct depășit de mult în actuala criză.

În timp ce liderii regimului continuă să folosească rețelele sociale pentru propagandă prin conexiuni securizate, restul populației rămâne captivă într-o „intranetă națională” degradată și strict controlată.