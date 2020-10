Rutinele de ingrijire a tenului pot implica multe produse si tehnici pentru orice tip de problema. Cu toate aceste substante si pasi complicati, grija fata de pielea ta poate deveni coplesitoare si confuza.

Sunt multe persoane care nu-si formeaza o rutina tocmai pentru ca le este greu sa inteleaga cum si nici nu au timpul necesar. Mai mult, altii cred ca daca nu folosesc machiaj, nu au nevoie de una.

Insa, chiar daca pielea ta este sanatoasa, aceasta trebuie protejata acum pentru a o mentine tanara si stralucitoare in viitor, iar acest lucru poate fi obtinut in doar cateva minute in fiecare zi.

Iata 4 pasi esentiali pe care trebuie sa-i incluzi in rutina ta simpla:

Demachiaza si curata

Produsele de demachiere si curatare a fetei sunt menite sa indeparteze murdaria si machiajul care se acumuleaza pe piele. Acest pas este obligatoriu mai ales seara.

Curatarea dubla este tehnica cea mai recomandata de dermatologi. Prima etapa consta in demachiere, care indeparteaza murdaria de la suprafata si inmoaie machiajul, iar cea de-a doua consta in spalare, care curata in profunzime impuritatile si resturile de mizerie.

De obicei, oamenii prefera sa foloseasca o combinatie de ulei demachiant, impreuna cu un produs de curatare pe baza de apa (gel, crema sau spuma).

Exfoliaza

Exfolierea inseamna indepartarea celulelor moarte si deblocarea porilor pentru a permite regenerarea. Este un pas esential, deoarece nu numai ca elimina pielea moarta, dar o lumineaza si o netezeste pentru ca celelalte produse folosite sa se absoarba mai bine.

Cad vine vorba de acest pas, mai putin este mai mult, deci ar trebui facut doar o data pe saptamana pentru pielea uscata si de doua ori pentru cea grasa. Asigura-te ca nu exfoliezi prea des, deoarece poti deteriora barierea naturala a epidermei si o poti expune bacteriilor.

Exfolierea poate fi de doua tipuri, fizica si chimica. Utilizarea indelungata a exfoliantilor fizici, cum ar fi sarurile, periile si scruburile, pot crea micro leziuni la nivelul pielii. Asadar, este recomandat sa alegi exfolianti chimici precum acidul glicolic, lactic sau salicilic.

Acest pas ar trebui facut seara si urmat de o crema hidratanta.

Hidrateaza

Hidratarea pielii este importanta pentru a-i pastra elasticitatea si fermitatea. O crema ajuta la retinerea apei in stratul exterior al pielii, facandu-l mai fin si mai suplu.

Utilizarea zilnica a unei creme hidratante diminueaza aparitia uscaciunii si a iritatiei, deci este obligatoriu sa o incluzi in regimul tau. Poti folosi cremele naturale antiriduri de la Prova, pentru a lupta in acelasi timp si impotriva semnelor de imbatranire.

O preconceptie a multor persoane este ca daca au tenul gras nu mai au nevoie de hidratare. Acest lucru nu este adevarat, deoarece uleiul produs de piele nu are acelasi efect, iar daca crema hidratanta lipseste, glandele vor compensa cu producerea a si mai mult sebum, ceea ce poate conduce la probleme precum acneea.

Protectia solara

Acesta este cel mai important pas al unei rutine, deoarece efectele radiatiilor ultraviolete sunt adesea cauzele problemelor legate de piele. O protectie solara functioneaza prin crearea unui strat protector impotriva efectelor nocive ale razelor soarelui.

Dezvoltarea problemelor peilii, cum ar fi ridurile, arsurile solare, decolorarea sau chiar cancerul, poate fi accelerata daca nu folosesti corespunzator protectie solara.

Chiar daca nu esti expus direct la soare, trebuie sa aplici SPF, deoarece razele UV pot patrunde prin sticla si nori, ceea ce inseamna ca, indiferent ca este iarna sau vara, protectia nu trebuie sa lipseasca.

Daca urmezi acesti 4 pasi, cu siguranta pielea ta va ramane sanatoasa si ferma pentru mult timp de acum incolo. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa fii constant si sa nu renunti la rutina zilnica a ingrijirii tenului.

Sursa foto: shutterstock.com