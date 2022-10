Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat că a semnat, miercuri, un ordin prin care se descentralizează sistemul de finanțare pentru panourile fotovoltaice, fiind vorba despre cel mai amplu program în care vor fi implicate peste 3.000 de primării și care va începe de la 1 ianuarie 2023

„La anul vom merge cu un alt sistem, vom ajunge la sute de mii de dosare, cererea este uriașă. Am aprobat o OUG prin care am făcut posibilă descentralizarea acestor programe. Astăzi am semnat un ordin de ministru prin care descentralizăm sistemul de finanțare pentru fotovoltaice. Începem negocierile tehnice cu primăriile, cu asociațiile municipiilor, orașelor, comunelor, pentru a găsi soluția cea mai bună pentru a implica autoritățile locale în evaluarea dosarelor și în plata lor. Le vom pune la dispoziție fondurile, în prealabil, adică nu trebuie să vină să plătească din bugetul primăriei și apoi să deconteze la AFM. Va fi cel mai amplu program descentralizat de finanțare prin autoritățile locale și va începe anul viitor la 1 ianuarie”, a declarat Tanczos Barna.Acesta a precizat și că dosarele vor fi simplificate, se vor cere doar două-trei documente, pentru a reduce birocrația și a avea peste 3.000 de primării, agenți de implementare.

„Începem anul viitor programul de fotovoltaice printr-un sistem descentralizat. Până atunci trebuie să finalizăm discuțiile cu primăriile pentru că, din punct de vedere legislativ, buget și concept, suntem pregătiți”, a precizat ministrul Mediului.