Jocurile produc mare bucurie tuturor copiilor. Cu ajutorul lor micutii creeaza povesti din imaginatie, isi exerseaza capacitatile cognitive, isi dezvolta imaginatia si isi diversifica actiunile mintale. Daca in primul an de viata copilul face cunostinta cu jocul de miscare, in intervalul imediat urmator pune accent pe jocul simbolic, pe care prefera sa-l desfasoare alaturi de alte persoane, iar dupa trei ani incepe sa-sii cunoasca o latura noua, mult mai elaborata.

Anumite jocuri sunt realizate in asa fel incat sa-i ajute pe cei mici sa se dezvolte, sa reuseasca sa socializeze cat mai bine, sa acumuleze tot mai multe cunostinte folositoare si devina ambitiosi. Se pare ca jocul si dezvoltarea copilului sunt doua elemente pe care parintii le au in vedere, mai ales daca vor sa descopere rapid talentele si aptitudinile cu care este inzestrat micutul lor.

Iata care sunt cele 5 jocuri educative, pe care nu le va refuza un baietel!

Baieteii sunt extrem de receptivi cand vine vorba de jocuri, preferandu-le pe unele mult mai mult. Modelele masculine din familie isi spun cuvantul, asa ca se poate observa o predispozitie catre diferite roluri pe care le au barbatii: soferi, tamplari, instalatori, oameni de stiinta, paleontologi, constructori, pompieri, politisti etc. Printre cele mai interesante jocuri care-i atrag pe baietei se numara si cele de mai jos:

Masinile raman o mare pasiune in lumea masculina, iar cei mici vor sa urmeze modelul tatalui, fiind tot mai fascinati de masina pe care acesta o conduce atat de usor si de interesant. Astfel, masinutele, camioanele, pistele si garajele de jucarie reusesc sa le satisfaca dorinta de a-si imita tatal. Jucariile cele mai apreciate de la Hippoland.ro sunt cele cu design realist, frumos colorate, dotate cu telecomanda chiar; Fascinatia pentru diferite scule pe care tata le manevreaza abil in casa, reparand tot felul de lucruri, se observa foarte rapid la baietei, chiar din primii ani de viata. Un set de joaca care imita un atelier de scule va ajuta la dezvoltarea imaginatiei, a creativitatii si a jocurilor de rol. Micutii vor putea sa repare diferite obiecte si sa devina mici instalatori sau depanatori; Desenele animate si filmuletele educative pentru copii au adus cu ele si interesul copiilor pentru stiinta. Totusi, ceea ce place cel mai mult este combinatia stiintei cu magia, asa ca baieteii pot fi incantati foarte usor si rapid cu ajutorul unei jucarii adorabile, anume cu laboratorul de stiinta magica. Printre trucurile pe care le pot invata sunt: levitarea datorita electricitatii statice, schimbarea apei din lichid in solid, iluziile optice, nisipul magic ce se usuca imediat; Toti baieteii adora dinozaurii, acele animale preistorice care le satisfac nevoia de senzational si de cunoastere. O trusa de paleontologie stiintifica ar putea sa le capteze interesul si sa-i faca sa intre in rolul unui paleontolog adevarat. Cu ajutorul unor unelte acestia pot descoperi oasele dinozaurului si pot sa asambleze un schelet complet, invatand si jucandu-se in acelasi timp; Orice baietel adora sa construiasca diferite cladiri sau obiecte interesante cu ajutorul pieselor de tip LEGO. Astfel, copilului i se va permite sa-si elibereze creativitatea, imaginatia si exprimarea de sine, reusind sa experimenteze, sa testeze si sa construiasca.

In concluzie, daca vrei sa surprinzi cu adevarat un baietel, ofera-i jocuri educative, care sa-i stimuleze interesul si imaginatia. In acest fel vei observa cum acesta va impleti jocul cu invatarea, acumuland tot mai multa experienta.

Surse foto:

shutterstock.com

Material semnat de seocupcake