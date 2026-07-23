Vara asta, ca și vara trecută, mii de părinți iau aceleași decizii pe baza acelorași informații greșite. Pălăria protejează ochii. Bebelușii nu au nevoie de ochelari. Soarele de dimineață e complet inofensiv. Sună familiar? Problema e că aceste convingeri circulă de ani de zile, se transmit între generații și par rezonabile tocmai pentru că nimeni nu le-a contrazis direct.

Articolele existente despre protecția solară la bebeluși vorbesc despre creme, despre orele de expunere, despre vitamina D. Puține se opresc la ochii bebelușului și la ce se întâmplă acolo, la nivel de retină, în primele luni de viață. Tocmai asta lipsește din conversație.

Cele 5 mituri de mai jos sunt cele mai frecvente și, din păcate, cele mai dăunătoare.

Mitul 1: pălăria cu boruri largi protejează suficient ochii bebelușului

Asta e probabil cea mai răspândită convingere. Logica e simplă: dacă fața e la umbră, ochii sunt protejați. Numai că nu funcționează chiar așa.

O pălărie cu boruri largi reduce expunerea directă la UV, dar nu o elimină. Radiațiile ultraviolete ajung la ochi și prin reflexie, de pe suprafețe precum nisipul, apa sau betonul. Un studiu al College of Optometrists (2025) arată că purtarea simultană a pălăriei și a ochelarilor de soare reduce radiațiile UV care ajung la ochi cu până la 98%, față de pălărie singură. Diferența nu e neglijabilă.

Mai mult de o treime dintre părinți cred că pălăria oferă aceeași protecție ca ochelarii de soare, conform aceluiași raport. Cifra explică de ce atât de mulți bebeluși ajung la plajă cu pălăriuță, dar fără nicio protecție oculară.

Ochii bebelușilor sunt structural diferiți față de cei ai adulților. Cristalinul lor este mai transparent, ceea ce înseamnă că lasă să treacă mai multă radiație UV până la retină. Pupilele sunt mai mari. Combinația asta face ca expunerea la UV să fie mai agresivă la sugari decât la adulți, nu mai puțin.

Concluzia practică: pălăria rămâne utilă, dar nu înlocuiește ochelarii de soare cu protecție UV certificată.

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Mitul 2: bebelușii sub 6 luni nu au nevoie de ochelari de soare

Argumentul sună medical: pielea bebelușilor sub 6 luni e prea sensibilă pentru cremă solară, deci nici ochii nu au nevoie de protecție specială. Logica e greșită din start, pentru că pielea și ochii funcționează diferit.

Academia Americană de Pediatrie recomandă purtarea ochelarilor de soare ori de câte ori bebelușul e expus la soare, indiferent de vârstă. Nu există o limită inferioară de vârstă pentru protecția oculară. Există, în schimb, o limită superioară a daunelor: cu cât expunerea la UV începe mai devreme și se acumulează mai mult, cu atât riscul de cataractă precoce și degenerescență maculară la vârsta adultă crește.

Până la 18 ani se acumulează aproximativ 25% din expunerea totală la soare din întreaga viață (Optissima, 2020). Primii ani contează disproporționat de mult tocmai pentru că ochii sunt în formare și nu au mecanismele de apărare ale unui adult.

Există ochelari de soare proiectați special pentru sugari, cu rame flexibile, prindere elastică și lentile certificate UV400. Nu e un accesoriu de modă. E echipament de protecție.

Lentilele trebuie să blocheze 99-100% din radiațiile UVA și UVB

Caută marcajul CE sau UKCA pe ramă

Forma wrap-around (care înconjoară ochii) oferă protecție suplimentară față de modelele clasice

Evită lentilele colorate fără certificare UV, care pot fi mai dăunătoare decât absența ochelarilor (pupila se dilată în spatele lentilei întunecate, lăsând să intre mai mult UV)

Mitul 3: soarele de dimineață e complet sigur pentru ochi

Recomandarea de a evita soarele între orele 10 și 16 e corectă, dar a generat un mit secundar: că soarele de dimineață sau de seară e inofensiv. Nu e.

Radiațiile UVA sunt prezente pe tot parcursul zilei, inclusiv dimineața devreme și seara târziu, și nu scad semnificativ în afara intervalului de vârf. UVA penetrează mai adânc în ochi decât UVB și e asociat cu leziuni la nivelul cristalinului și retinei pe termen lung. Intensitatea mai mică a luminii vizibile dimineața nu înseamnă că UV-ul e absent.

Medicul pediatru ItsBranMD explică pe YouTube că multe dintre beneficiile atribuite expunerii la soare la sugari, de la ritmul cardiac la prevenirea diabetului, sunt de fapt extrapolări din studii pe adulți care nu se aplică bebelușilor. „Concluzia că ar trebui să expui intenționat un nou-născut la lumina soarelui este greșită”, spune el direct. (ItsBranMD, YouTube, Expunerea bebelușilor la soare: este bronzul sigur pentru sugari?, 2025)

Același videoclip clarifică și situația vitaminei D: da, soarele ajută la producerea ei, dar nu poți expune un sugar suficient de mult timp la soare pentru a garanta niveluri sănătoase de vitamina D. Suplimentarea cu picături de vitamina D rămâne recomandarea standard, indiferent de cât timp petrece bebelușul afară.

Deci soarele de dimineață nu e o fereastră sigură. E o fereastră cu risc mai mic, dar nu zero.

Mitul 4: dacă bebelușul nu se uită direct la soare, ochii lui sunt în siguranță

Asta e o greșeală de înțelegere a modului în care funcționează radiațiile UV. Spre deosebire de lumina vizibilă, UV-ul nu necesită contact vizual direct pentru a produce daune. Reflexia de pe suprafețe, lumina difuză din cer acoperit, chiar și umbra parțială pot expune ochii la doze semnificative de radiații.

Părinții din comunitatea r/ScienceBasedParenting au ridicat exact această întrebare: dacă bebelușul stă în cărucior cu husă de protecție, e suficient? Răspunsul din thread arată că depinde de tipul de husă și de unghiul soarelui, dar că ochelarii rămân singura protecție certă pentru ochi, indiferent de alte măsuri. (r/ScienceBasedParenting, Sunglasses for babies – yay or nay?, 2023)

Un alt aspect ignorat: zilele înnorate. Norii filtrează lumina vizibilă, dar lasă să treacă până la 80% din radiațiile UV. Mulți părinți renunță la orice protecție oculară pe vreme acoperită, tocmai când senzația de „nu e soare” creează o falsă siguranță.

Protecția oculară nu e condiționată de prezența soarelui vizibil. E condiționată de prezența UV-ului, care e aproape mereu acolo.

Mitul 5: ochelarii de soare strică vederea bebelușilor dacă sunt purtați prea devreme

Acesta e mitul care circulă cel mai activ în grupurile de părinți și care, în mod ironic, îi face pe unii să evite tocmai protecția de care bebelușul are nevoie.

Ideea că ochelarii de soare ar „slăbi” vederea sau ar împiedica dezvoltarea vizuală nu are nicio bază în literatura medicală. Vederea se dezvoltă prin stimulare luminoasă, nu prin expunere la UV. Lentilele certificate UV400 blochează radiațiile dăunătoare, nu lumina vizibilă necesară pentru dezvoltarea vizuală.

Confuzia vine probabil din recomandările legate de ambliopia (ochiul leneș), unde acoperirea unui ochi poate afecta dezvoltarea celuilalt. Ochelarii de soare nu funcționează pe același principiu. Ei nu acoperă un ochi, nu blochează lumina vizibilă și nu interferează cu procesul de maturizare a sistemului vizual.

Un thread din r/NewParents rezumă bine situația: după ce o mamă a întrebat dacă ochelarii de soare sunt necesari pentru un bebeluș de 3 luni, mai mulți părinți au citat recomandarea AAP și au confirmat că au folosit ochelari de soare de la câteva săptămâni fără niciun efect negativ asupra vederii. (r/NewParents, Baby sunglasses?, 2022)

De exemplu: un bebeluș de 4 luni care petrece 2-3 ore pe zi afară în lunile de vară, fără protecție oculară, acumulează o doză de UV la nivelul retinei pe care sistemul vizual imatur nu o poate compensa. Daunele nu sunt imediat vizibile, dar se adaugă la expunerea totală din copilărie, care influențează riscul de afecțiuni oculare la 40-50 de ani.

Ochelarii de soare potriviți nu fac rău. Absența lor, în schimb, lasă o fereastră deschisă pentru daune care se acumulează tăcut.

Există o ironie în toată povestea aceasta: părinții care evită ochelarii de soare pentru bebeluși o fac adesea din grijă, nu din neglijență. Grija că ochelarii ar putea face rău e, paradoxal, cea care lasă ochii neprotejați. Informația corectă nu e complicată, dar trebuie să ajungă la momentul potrivit, înainte de prima ieșire la plajă, nu după.

Dacă există un singur lucru de reținut: ochii bebelușului tău sunt mai vulnerabili la UV decât ai tăi, nu mai puțin. Tratează-i în consecință.

Disclaimer medical: Informațiile din acest articol au scop exclusiv informativ și educațional. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau specialist. Consultați un profesionist înainte de a lua orice decizie legată de sănătatea dumneavoastră.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube – ItsBranMD – Expunerea bebelușilor la soare: este bronzul sigur pentru sugari? – 2025 Reddit – r/ScienceBasedParenting – Sunglasses for babies – yay or nay? – 2023 Reddit – r/NewParents – Baby sunglasses? – 2022

Referințe:

https://www.college-optometrists.org/news/2025/june/childrens-eyes-not-protected-in-the-sun https://optissima.ro/ochelarii-de-soare-la-copii-mit-sau-adevar/ https://www.medlife.ro/articole-medicale/ochelari-soare-copii-alegere-sfaturi-mituri

Sursa foto: pexels.com