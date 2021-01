Multe mamici sunt incantate de micile minuni care au aparut in viata lor dupa cele 9 luni de sarcina si abia asteapta sa le imbrace in tot felul de tinute simpatice, moderne, alese cu grija si iubire de pe rafturile magazinelor. Cele mai bucuroase sunt cele de fetite, pentru ca toata lumea stie ca exista o varietate mult mai larga de optiuni vestimentare pentru ele decat pentru baietei.

Pe retelele de socializare exista o multime de fotografii interesante, care infatiseaza mamici si fetite imbracate identic sau cu outfituri care se completeaza. Se pare ca doamnele vor ca si copilele lor sa fie in ton cu moda. Specialistii si designerii au observat tot mai mult aceasta tendinta, asa ca s-au gandit ca este cazul ca femeile sa tina cont de cateva sfaturi utile pentru a se bucura de rezultate deosebite.

Iata cateva sfaturi pentru mamicile dornice sa isi gateasca fetitele cat mai chic!

1.Nu exagera cu shoppingul pentru ca ai putea sa creezi ceva frumos cu mainile tale! Nu uita ca fiecare fetita vrea sa se simta ca o adevarata printesa! Desi poate parea dificil sa ii oferi micutei ceea ce isi doreste de fiecare data, totusi, nu este imposibil. Cauta materialele la moda, culoarea pe care o iubeste si care se poarta cel mai mult, modelul preferat, apoi creeaza ceva special, luand in considerare gusturile si ideile ei;

2.Outfitul ales trebuie sa le puna in valoare cu usurinta, fara sa para ca s-a depus mare efort in acest sens. Nu e nevoie de o investitie mare in acest sens, doar de imaginatie si de creativitate. Astfel, o tinuta de vara poate fi alcatuita din fustita de tull, bluzita cu maneca scurta, urechiuse de pisicuta in par si o pereche de sandale in picioare. O tinuta de iarna este mai complexa: blanita, rochita din tricot, ghetele pentru copii de la 4kids si ciorapeii grosi, frumosi colorati;

3. Copiii nu trebuie sa fie imbracati niciodata precum adultii. Fara tinute sexy! Nu este deloc o imagine placuta, desi sunt multe mamici moderne care considera tocmai contrariul. O fetita imbracata indecent nu este de dorit in nicio situatie si ar fi bine ca in garderoba ei sa nu existe bluze decoltate, cu plasa, cu mesaje dubioase, pantaloni prea scurti, rupti sau alte article vestimentare de acest fel;

4. Materialul din care sunt confectionate hainele trebuie sa fie de calitate. Practic, tinuta vestimentara a fetitelor poate sa fie la moda doar daca arata intr-un mare fel, iar materialul face diferenta cu adevarat. Nu uita ca vor aprecia din plin paietele, sclipiciul, fermoarele sau diferite alte accesorii chic, pe care le considera fabuloase!

5. Cromatica outfiturilor trebuie sa fie una placuta, vesela, in ton cu preferintele lor, dar si ale sezonului. De obicei, fetitele adora culorile calde: rosu, roz, galben, portocaliu, care nu sunt mereu la moda, asa ca acestea pot fi completate spectaculos cu alte nuante mult mai in trend.

In concluzie, daca vrei ca fetita ta sa arate ce pe un podium de moda, tot ce trebuie sa faci este sa tii cont de noutati, de material, sa nu uiti ca hainele de adulti nu sunt potrivite unui copil si sa adaugi un plus de sclipici, atat de iubit de toate fetele, indiferent de varsta.

Sursa foto: Shutterstock.com, Pinterest.com