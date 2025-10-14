În 2026 se împlinesc 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal. La Jocurile Olimpice din 1976, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a primit nota 10.

2026 a fost intitulat „Anul Nadia Comăneci” prin Legea nr. 130/2025. Va fi organizată o gală pentru fosta mare sportivă, acesta fiind unul dintre motivele vizitei Nadiei Comăneci la Guvern. Au fost prezenți și Mihai Covaliu, președintele COSR, dar și Tánczos Barna, vicepremierul României.

„Nadia Comăneci, legendă a sportului național și mondial, și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au fost în această seară oaspeții premierului Ilie Bolojan și ai vicepremierului Tánczos Barna. Întâlnirea desfășurată în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria a avut ca teme de discuție pregătirile care se fac pentru celebrarea «Anului Nadia Comăneci» în 2026 și pentru Gala dedicată inegalabilei gimnaste, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unor competiții de gimnastică, evenimente sportive, educative și despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci. Încurajarea practicării sportului de către copii și tineri a fost un alt subiect discutat la întâlnirea de la Palatul Victoria”, a transmis Guvernul României.

Premierul Bolojan a transmis că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor, potrivit anunțului Guvernului.