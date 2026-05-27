Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, Marius Anton Stupar, a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, planul de măsuri suplimentare pregătit pentru sezonul estival 2026, care va debuta la 1 iunie. Având în vedere creșterea estimată a traficului rutier și numărul mare de evenimente publice programate, polițiștii sălăjeni vor intensifica acțiunile de control pe șosele, monitorizarea zonelor aglomerate și prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, totul pentru a asigura un climat optim de ordine și siguranță publică.

Debutul verii aduce provocări majore pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne din județ. Odată cu aglomerarea stațiunilor, a gărilor și a zonelor de agrement, crește riscul apariției furturilor din buzunare, din bagaje sau din locuințele lăsate nesupravegheate de proprietarii plecați în concediu. Totodată, polițiștii avertizează asupra riscului de escaladare a unor conflicte stradale, pe fondul consumului excesiv de alcool. Pentru a contracara aceste vulnerabilități, vor fi organizate filtre și razii punctuale în piețe, târguri, cluburi și la festivalurile din județ.

Pe linie rutieră, Serviciul Rutier Sălaj va mobiliza echipaje pe principalele artere de circulație și în punctele cu risc ridicat de accident. Polițiștii vor folosi la capacitate maximă aparatele etilotest și DrugTest pentru depistarea celor care conduc sub influența substanțelor interzise, dar și radarele pentru combaterea vitezei excesive sau a condusului agresiv. Conducătorilor auto li se recomandă insistent să verifice starea tehnică a mașinii înainte de a pleca la drum lung și să oprească pentru odihnă la primele semne de oboseală, un factor de risc major pe timp de caniculă.

În paralel cu acțiunile de control, IPJ Sălaj, alături de Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj, lansează o invitație specială pentru comunitate. Luni, pe 1 iunie, de Ziua Copilului, structurile M.A.I. vor organiza o serie de ateliere interactive și demonstrative pe platoul din fața Instituției Prefectului Sălaj. Șeful IPJ a transmis, în numele tuturor cadrelor, un călduros „La mulți ani!” copiilor, invitând familiile să petreacă această zi de sărbătoare alături de salvatori și forțele de ordine.