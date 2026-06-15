Polițiștii din Sărmășag au oprit la timp un adevărat pericol public pe roți, pe raza localității Măieriște. Un localnic s-a ales direct cu dosar penal după ce a fost prins conducând pe un drum județean cu o alcoolemie care aproape a atins valoarea de un miligram în aerul expirat.

Un caz extrem de grav de iresponsabilitate la volan a fost înregistrat recent pe raza județului nostru, în urma controalelor stricte din trafic. La data de 12 iunie, în jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Sărmășag desfășurau o acțiune de rutină când au oprit pentru control un autoturism suspect. Mașina în cauză se deplasa pe drumul județean 108F, chiar pe raza localității Măieriște. La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 53 de ani, domiciliat în comuna Măieriște. Deoarece emana un puternic miros de alcool, polițiștii au procedat imediat la testarea acestuia cu aparatul etilotest din dotare. Rezultatul testării a fost unul alarmant și a indicat o concentrație uriașă, de exact 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din cauza acestei valori record, bărbatul a fost reținut temporar de echipaj și condus sub escortă la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice obligatorii, procedură strict necesară pentru stabilirea alcoolemiei oficiale. În prezent, cercetările sunt continuate în mod dinamic de polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Sărmășag. Acest dosar complex vizează direct faptele de natură penală comise în trafic, fiind întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii grave de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, potrivit normelor legale în vigoare transmise în mod oficial de reprezentanții biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.