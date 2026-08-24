Un bărbat de 38 de ani din comuna Bocșa a provocat un accident rutier pe drumul național 1F, după ce a urcat băut la volan și a intrat în coliziune cu o mașină condusă de o femeie de 64 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare uriașă, de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul fiind rănit și transportat la spital.

Un accident rutier grav, provocat de consumul iresponsabil de băuturi alcoolice, a mobilizat duminică seară echipajele de intervenție din județul Sălaj. Evenimentul deosebit de periculos s-a produs pe drumul național 1F, pe sectorul de drum cuprins între localitățile Sărmășag și Sălăjeni, fiind cauzat în totalitate de un conducător auto aflat într-o stare avansată de ebrietate.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost alertat în data de 23 august, în jurul orei 19:30, prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112. Un participant la trafic a sesizat impactul violent dintre două autoturisme, solicitând sprijinul urgent al echipajelor medicale și al poliției rutiere.

La locul indicat s-au deplasat imediat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier pentru a securiza zona și pentru a efectua primele cercetări. Din primele verificări realizate la fața locului de către oamenii legii, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 38 de ani, din comuna Bocșa, conducea un autoturism pe drumul național 1F. În împrejurări care urmează să fie stabilite cu exactitate în cadrul anchetei, acesta nu a păstrat distanța regulamentară în mers și a intrat în coliziune față-spate cu un alt autoturism. Mașina lovită violent de la spate era condusă regulamentar de o femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Zalău.

Procedurile standard de testare au scos la iveală motivul principal al producerii acestui accident rutier. Bărbatul de 38 de ani a fost supus testării cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de-a dreptul șocant, indicând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. Această valoare extrem de ridicată confirmă faptul că bărbatul se afla într-o stare avansată de intoxicație etilică în timp ce se afla la volan, punând în pericol viețile tuturor celorlalți participanți la trafic. În schimb, în cazul femeii de 64 de ani, rezultatul testării cu aparatul etilotest a fost negativ, aceasta neconsumând băuturi alcoolice.

În urma impactului dintre cele două autovehicule, șoferul vinovat a suferit diverse leziuni corporale. La fața locului s-a solicitat intervenția unui echipaj medical, iar bărbatul de 38 de ani a fost transportat de urgență la o unitate spitalicească. Aici i-au fost acordate îngrijirile medicale de specialitate necesare și, de asemenea, i-au fost recoltate probe biologice de sânge, o procedură obligatorie pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în acest caz pentru a stabili toate cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier. Pe numele bărbatului va fi întocmit un dosar penal, urmând ca autoritățile să ia toate măsurile legale care se impun pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.