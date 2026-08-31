O nouă oportunitate pentru viitorii studenți din regiune care vor să își înceapă parcursul academic în acest an. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad deschide, începând cu data de 1 septembrie 2026, sesiunea de admitere de toamnă pentru anul universitar 2026–2027, oferind locuri disponibile la o gamă largă de specializări medicale și non-medicale.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad vine în sprijinul tinerilor care nu au reușit să se înscrie la facultate în sesiunea de vară sau care și-au reorientat traseul profesional în ultimele luni. Începând din 1 septembrie 2026, instituția de învățământ superior organizează sesiunea de admitere de toamnă, punând la dispoziție locurile rămase libere pentru anul universitar 2026–2027.

Calendarul de înscriere este diferențiat în funcție de profilul ales de candidați. Astfel, pentru prestigioasele Facultăți de Medicină, Stomatologie și Farmacie, dosarele pot fi depuse în perioada cuprinsă între 1 și 20 septembrie. Pentru cei interesați de programele din categoria non-medicală, înscrierile se prelungesc până pe data de 21 septembrie. În această categorie intră specializări diverse din domeniile Științe Juridice, Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport, Științe Economice, Informatică și Inginerie, dar și programul de Biologie, alături de toate programele de masterat. O atenție deosebită trebuie acordată candidaților cetățeni non-UE, care au un calendar distinct, cu înscrieri programate doar în intervalul 1–17 septembrie.

O noutate importantă din această toamnă vizează direct candidații din județele limitrofe, inclusiv Sălaj și Bihor. La extensia universitară din Marghita, oferta educațională se extinde cu un nou program de licență extrem de căutat pe piața muncii, mai exact profilul de Management.

Toate detaliile privind oferta educațională completă, actele necesare și procedurile de înscriere online pot fi accesate pe platforma oficială admitere.uvvg.ro. De asemenea, viitorii studenți pot merge direct la Centrul de Informare și Înscriere din Arad, deschis în Aula „Ștefan Cicio Pop”, pe Bulevardul Revoluției nr. 94. Centrul va funcționa de luni până vineri între orele 09.00 și 17.00, iar sâmbăta între orele 09.00 și 14.00. Pentru suport telefonic, consilierii instituției pot fi contactați la numărul de telefon 0748 988 884 sau prin e-mail la adresa admitere@uvvg.ro.