Ziua mondială a siguranţei alimentare este marcată anual pe 7 iunie, pentru a atrage atenţia, a inspira acţiuni şi a ajuta la prevenirea, detectarea şi gestionarea riscurilor alimentare.

Tema Zilei mondiale a siguranţei alimentare în 2022 este „Mâncare mai sigură, sănătate mai bună”, atrăgând atenţia în privinţa nevoii de îmbunătăţire a sănătăţii umane şi în privinţa nevoii de prevenire, detectare şi gestionare a riscurilor transmise prin alimente.

Sloganul din 2022 este „Siguranța alimentară este treaba tuturor”, un memento potrivit căruia cu toţii avem un rol în păstrarea siguranţei alimentelor de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare, de la fermă până la masa.

Pentru a marca Ziua în 2022, a fost publicat şi Ghidul siguranţei alimentare 2022, prin care se oferă exemple concrete de acţiuni pe care business-urile alimentare, guvernanţii, consumatorii, instituţiile de educaţie etc le pot întreprinde pentru a contribui la procesul de siguranţă a alimentelor, mai scrie sursa citată.

Decizia privind marcarea anuală, la 7 iunie, a unei zile mondiale a siguranţei alimentare a fost luată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în decembrie 2018 (Rezoluţia 73/250), recunoscând astfel povara globală a bolilor provocate de alimentaţie, care afectează persoanele de toate vârstele, în special copiii sub 5 ani şi persoanele care trăiesc în ţări cu venituri mici.

În 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat o decizie referitoare la consolidarea eforturilor privind siguranţa alimentelor, pentru a reduce povara bolilor de origine alimentară. OMS şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) facilitează în comun respectarea Zilei Mondiale a Siguranţei Alimentare, în colaborare cu statele membre şi alte organizaţii relevante.

Păstrarea alimentelor în siguranţă este un proces complex care începe la fermă şi se încheie cu consumatorul. Trebuie avute în vedere toate etapele lanţului alimentar, de la producţie, recoltare şi depozitare până la preparare şi consum. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) este singura organizaţie internaţională care supraveghează siguranţa alimentelor de-a lungul tuturor aspectelor lanţului alimentar.

Siguranţa alimentară ar trebui să fie o responsabilitate comună împărţită între guverne, producători şi consumatori, fiecare având un rol de jucat, pentru a ne asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sigure şi sănătoase. Prin Ziua Mondială a Siguranţei Alimentare, OMS lucrează la integrarea siguranţei alimentare în agenda publică şi la reducerea poverii bolilor de origine alimentară la nivel global.

Potrivit raportului „The State of Food Security and Nutrition in the World 2021”, în 2020, între 720 şi 811 milioane de oameni s-au confruntat cu foamete. Raportul mai arată că, pe tot parcursul anului, nu s-a progresat nici în direcţia asigurării accesului la alimente sigure, hrănitoare şi suficiente pentru toţi oamenii, nici în direcţia eradicării tuturor formelor de malnutriţie. Numărul de persoane care au suferit de foame a crescut în 2020 în contextul pandemiei de COVID-19. După ce a rămas practic neschimbată din 2014 până în 2019, prevalenţa subnutriţiei (PoU) a urcat la aproximativ 9,9% în 2020, de la 8,4% cu un an mai devreme.

ONU atrage atenţia asupra faptului că alimentele nesigure care conţin bacterii, virusuri, paraziţi sau substanţe chimice dăunătoare pot cauza peste 200 de boli. Estimări recente indică faptul că impactul alimentelor nesigure costă economiile cu venituri mici şi medii în jur de 95 de miliarde dolari în productivitate pierdută în fiecare an.