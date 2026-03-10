În perioada 6–8 martie a.c., sub coordonarea Serviciului Rutier, polițiștii rutieri din județ au desfășurat o acțiune pe raza principalelor artere de circulație, dar și pe drumurile comunale și locale din județ. A fost o acțiune pe linie de alcool, fiind efectuate 790 de testări. Filtre masive în județul Sălaj. Sute de șoferi au fost trași pe dreapta. Poliția Rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a ”măturat’”arterele principale și drumurile comunale, arătând zero toleranță pentru alcool.

În perioada 6–8 martie, sub coordonarea Serviciului Rutier, polițiștii din județ au declanșat o ofensivă majoră împotriva consumului de alcool la volan. Acțiunea, de o amploare rar întâlnită, a vizat atât arterele principale de circulație, cât și drumurile locale și comunale, locuri unde adesea vigilența șoferilor scade.

S-a acționat în principal pentru depistarea conducătorilor auto care se urcă la volan deși se află sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.

În cadrul activităților desfășurate, au fost opriți pentru control și testați cu aparatul etilotest 771 de conducători de autovehicule.

În urma testărilor efectuate, rezultatele a 5 conducători auto au avut rezultate positive pentru consumul de alcool. Dintre aceștia, testările a doi conducători au prezentat o valoare sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar 3 au avut o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Față de cei doi conducători auto depistați cu o valoare de sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, s-a luat măsura sancționării contravenționale, iar ca măsură complementară le-a fost reținut permisul de conducere.

În cazul celor 3 persoane depistate cu valori de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, polițiștii rutieri efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele acestora.

Pe linia depistării consumului de substanțe interzise, au fost testate 19 persoane, toate rezultatele fiind negative.

Acțiunile se vor menține și în perioada următoare, polițiștii rutieri continuând să acționeze pentru prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea siguranței tuturor participanților la trafic.