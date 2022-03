Ziua Internațională a Femeii, denumită generic Ziua femeii este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și lupta împotriva discriminării și violenței care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul internațional al femeii.

Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită anual pe data de 8 martie, în România și în întreaga lume. Sărbătoarea marchează realizările sociale, economice și politice ale femeilor de-a lungul istoriei și drepturile obținute de acestea. Află cum a apărut Ziua Femeii pe 8 martie și cum este sărbătorită.

În 28 februarie 1909, în New York fusese organizată o zi a femeilor, în amintirea unei greve de sindicat a acestora, din anul 1908. Pe 8 martie 1908, 15 mii de femei au mărşăluit la New York, cerând să le fie micşorată ziua de muncă, salarii mai bune, dreptul la vot şi încetarea exploatării copiilor pentru muncă. Sloganul lor era „Pâine şi Trandafiri”, pâinea simbolizând securitatea economică, iar trandafirii, o îmbunătăţire a calităţii vieţii lor. În anul 1910, la o întâlnire o organizațiilor socialiste din întreaga lume, activistele Luise Zietz și Clara Zetkin au propus o zi internațională a femeilor, însă fără a specifica o dată anume. Un an mai târziu, în martie 1911, s-a sărbătorit pentru prima oară Ziua Internațională a Femeii, în Austria, Danemarca, Germania și Elveția. Americanii au continuat să sărbătorească Ziua Națională a Femeii la sfârșitul lunii februarie. Apoi, în anul 1913, Rusia a început să sărbătorească Ziua Femeii în ultima sâmbătă din luna februarie. Ziua Internaţională a Femeii a fost recunoscută oficial mult mai târziu, în 1975, de către Naţiunile Unite şi a fost adoptată, începând cu această dată, de multe dintre guvernele ţărilor care până atunci nici nu aflaseră de existenţa ei. Astăzi, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită la data de 8 martie în întreaga lume. În România, în ziua de 8 Martie se sărbătorește Ziua Femeii. Pânâ în decembrie 89 se vorbea de Ziua Mamei, dar după Revoluţia din 1989, aceasta a fost înlocuită cu Ziua Femeii. În 2010 s-a stabilit ca Ziua Mamei să fie sărbătorită oficial în prima duminică a lunii mai, iar cea a tatălui – în a doua duminică.

Fiind asociată cu primăvara, ziua de 8 Martie este legată simbolic de flori. Mai exact, „mascota” internațională a sărbătorii este laleaua. Această floare reprezintă primăvara și gingășia, deci trebuie oferită femeilor de ziua lor, alături de sincere felicitări de 8 Martie.

În România, se spune că este bine să porți în continuare mărțișorul primit cadou de 1 Martie, pentru a avea noroc tot anul.