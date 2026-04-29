Veste șoc în gimnastica românească! Ana Bărbosu, sportiva aflată în centrul luptei pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice, riscă o suspendare de doi ani din partea Agenției Internaționale de Testare. Nu este vorba despre consumul unor substanțe interzise, ci despre o eroare administrativă repetată. Gimnasta a fost absentă la trei controale antidoping inopinante, fapt ce atrage după sine sancțiuni drastice, chiar și în lipsa unui test pozitiv.

Regulamentele antidoping sunt implacabile: sportivii de performanță trebuie să raporteze zilnic locul în care se află pentru un interval de 60 de minute. Ana Bărbosu a ratat această raportare de trei ori în decurs de un an, iar Agenția Internațională de Testare a propus deja o suspendare de 24 de luni.

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a confirmat primirea adresei oficiale, precizând că forul național va analiza pașii următori împreună cu avocații sportivei. De cealaltă parte, apărarea gimnastei susține că o eventuală suspendare este încă departe, procedura fiind abia la început. Federația subliniază că eroarea este strict administrativă și nu implică dopajul, însă regulamentul WADA este clar: trei absențe echivalează cu o abatere gravă. Această nouă problemă juridică vine într-un moment critic, în timp ce sportiva așteaptă încă verdictul de la TAS pentru medalia olimpică de la Paris.

Rămâne de văzut dacă avocații vor reuși să demonstreze că au existat motive obiective pentru aceste absențe. Într-un sport unde precizia este totul, se pare că rigurozitatea trebuie să continue și în afara sălii de antrenament. Fair-play-ul înseamnă și respectarea procedurilor, însă ar fi o tragedie ca o carieră de excepție să fie pusă pe pauză nu de o greșeală sportivă, ci de una de localizare pe telefonul mobil.