Programul de investiții ”Anghel Saligny ” sau PNDL 3 a fost aprobat fără miniștrii USR-PLUS.

Actuala criză politică la nivelul Guvernului României declanșată de către USR-PLUS a debutat deoarece miniștrii USR-PLUS au sabotat ședința de Guvern în care trebuia adoptat programul național de investiții ”Anghel Saligny” sau , așa cum îl denumesc cei din PSD, PNDL 3.

„Am avut o şedinţă de Guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR PLUS, deşi este în atribuţia lor de miniştri şi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit la şedinţa de guvern. Am avut cvorum şi am aprobat Planul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”, a declarat premierul Florin Cîţu la finalul şedinţei de Guvern.

Fostul ministru al justiției, Stelian Ion , a refuzat să dea aviz acestui proiect pentru a intra în dezbatere în ședința de guvern. Dealtfel, toți miniștrii USR-PLUS au refuzat să participle la ședință, pentru a împiedica desfășurarea acesteia.

Premierul Florin Cîțu a decis ca pentru miniștrii care lipseau să fie convocați miniștrii secretar de stat, astfel că ședința s-a putut desfășura fără probleme. De menționat că la Ministerul Justiției ocupă demnitatea de ministru secretar de stat domnul Bogdan Ilea.

Ca urmare a opoziției ministrului justiției de a da aviz pentru programul național de investiții ”Anghel Saligny”,de fapt pentru tergiversarea și păstrarea ” în sertar ” a acestui program atât de așteptat de comunitățile locale, premierul Florin Cîțu a decis să în demită pe ministrul justiției Stelian Ion. Practic, în opinia noastră, acest ministru a încercat să saboteze dezvoltarea comunităților locale, a încercat să saboteze dezvoltarea României. Credem că pedeapsa pentru asemenea atacuri ar trebui să fie una mult mai drastică, nu doar pierderea funcției de ministru.

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne și ministru delegate pentru Ministerul Justiției, a declarat că

,, Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, aprobat astăzi în ședința de Guvern, este un program cerut de comunitățile locale, pentru că el susține dezvoltarea echilibrată a României. Prin adoptarea acestui program național de investiții, Guvernul Florin Cîțu a ales să fie de partea comunităților locale și a cetățenilor.,,

Ministru Dezvoltării, d-nul Cseke Attila, a declarat cu privire la programul national de investiții ”Anghel Saligny”:

”Este foarte clar că acest program de investiţii este absolut necesar. (…) Solicitările se vor putea depune în format electronic. În OUG este prevătuză necesitatea constituirii unei platforme digitale cu toate informaţiile publice pentru a asigura transparenţa acestui program şi a efectuării execuţiei lucrărilor. Pe această platformă digitală se vor regăsi toate informaţiile publice despre fiecare proiect, finanţarea asigurată fiecărui proiect, termenele de execuţie, executantul lucrării.

În cadrul Ministerului Dezvoltării, pentru monitorizarea şi verificarea inplementării acestui program se va creea o structură specializată. Se va lucra pe bază de standard de cost. Acolo unde există standard de cost european, pe finanţări europene, vom aproba standarde de cost pe acceste limite folosite în proiectele cu finanţare europeană. În foarte scurt timp vom implementa standarde de cost pentru drumuri comunale şi judeţene. (…) OUG prevede în mod clar interdicţia de a finanţa modernizare de drum comunal acolo unde nu există reţea de apă şi canalizare. Nu sunt eligibile proiecte pentru obiective de investiţii care au contracte încheiate pe PNDL 1 şi PNDL 2 cu grad de execuţie 0 la data intrarii în vigoare a acestui program, national de investiţii.”

Iată ce se poate face cu banii alocați pentru acest proiect destinat dezvoltării României:

In cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii noi precum şi intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiţii:

a) alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei; b) sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor; d) poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale; e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizaţie de construire valabilă.

Astfel, toate investițiile de care locuitorii României au atât de mare nevoie și care nu sunt eligibile pentru a fi derulate din Fonduri Europene, pot fi acum derulate prin acest program

Denumit de către membrii PSD şi PNDL 3, pentru asemănarea cu Programele Naţionale de Dezvoltare Locală, programul „Anghel Saligny” este un amplu proiect de infrastructură pentru mediul rural în mod special, finanţat de la bugetul de stat. Programul Anghel Saligny a devenit mărul discordiei în coaliţie, după ce premierul Florin Cîţu a anunţat că îl va trece prin Guvern în ciuda opoziţiei miniştrilor USR PLUS.Așadar, USR-PLUS, după ce a întârziat cât de mult a putut dezvoltarea României prin faptul că ministerele conduse de această formațiune politică nu a sprijinit economia României în timpul acestei crize economice mondiale, a generat, cum era de așteptat din punctul nostrum de vedere, actuala criză politică încercând să arunce efectiv în aer tot ce a mai rămas din economia României, pusă la pământ de ministrul USR_PLUS Claudiu Năsui.