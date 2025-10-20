O nouă ediție a campionatului Diviziei A1 la volei feminin a început. În acest sezon, prima ligă feminină de volei din România are doar 10 echipe înscrise.

A inceput o nouă ediție a campionatului Diviziei A1 la volei feminin . În acest sezon, prima ligă feminină de volei din România are doar 10 echipe înscrise după ce, în perioada pre-competițională, au anunțat că nu pot evolua în Divizia A1 și că se vor înscrie în Divizia A2 fosta campioană, CSM Târgoviște și CTF Mihai I București, echipă nou-promovată.

De asemenea, FC Argeș, situată pe locul 10 după disputarea play-out-ului, a anunțat că se retrage. În aceste condiții, Universitatea Cluj, echipă retrogradată în primăvară, a acceptat invitația Federației Române de Volei de a se înscrie din nou în prima ligă.

CSO Voluntari a câștigat derby-ul campionatului, în chiar prima etapă, la scorul de 3-2, cu rivala Volei Alba Blaj.

La doar o săptămână după ce s-a impus la Blaj, în finala Supercupei României, 3-1, fetele lui Giovanni Caprara au câștigat din nou. A fost un meci senzațional, cu reveniri, răsturnări de scor și suspans până la final. Alba Blaj au condus cu 1-0 la seturi, s-au desprins și în setul 2 la 10-5, dar CSO Voluntari au revenit fantastic și au egalat pe tabelă după 25-20.

CSO Voluntari a trecut în avantaj, dar Blajul nu a cedat. Totul avea să se decidă în setul 5, acolo unde Voluntariul a făcut legea: 15-7. Un start de sezon palpitant între principalele favorite la câștigarea titlului.

Dinamo București începe excelent noua ediție. Victorie categorică în Giulești în fața rivalei Rapid. Fetele lui Milos Gavrilovic au câștigat clar primul set, dar l-au pierdut pe al doilea, gazdele revenind de la 7-11. Rapid nu a mai putut să țină însă ritmul apoi, Dinamo adjudecându-și seturile 3 și 4 la 15 și 13.

Corona Brașov a obținut un success facil, în fața celor de la CSM Constanța: 3-0. După două seturi clare, oaspetele au condus în setul 3 cu 6-1, 15-10, 22-20, dar finalul a aparținut tot jucătoarelor antrenate de Ciprian Dârnescu.

Medicina Tg. Mureș pornește cu o victorie de trei puncte în fața celor de la CS Universitatea Cluj. La 2-0, universitarele au reușit să smulgă și ele un set, dar apoi gazdele au pus capăt meciului după cel mai clar set, încheiat la 16.

CSM Lugoj are și ea parte de un start cu dreptul la capătul unui joc controlat de formația lui Ugljesa Segrt cu CSM București. Primul set a fost cel mai disputat, gazdele reușind să revină, desi au fost conduse și cu 4 puncte. Apoi lugojencele au controlat întâlnirea categoric.

Sistemul de disputare al campionatului este similar cu cel din anii trecuți: primele 8 echipe de la finalul sezonului regulat se vor califica în play-off, iar ultimele două vor juca în play-out. Anul acesta nu va retrograda nicio echipă, deoarece campionatul din România este, și așa, sufficient de ”păgubit” de echipe participante.