Senatul şi Camera Deputaţilor a început cea de a treia sesiune parlamentară ordinară din această legislatură. Dezbaterea și adoptarea Bugetului pe anul 2026 este prima provocare majoră din acest an.
Primele discuții din Comisia pentru Transporturi, condusă de deputatul sălăjean Nicolae Lucian Bode, vizează dezbaterea și adoptarea bugetului pentru anul 2026.
,,Am început o nouă sesiune parlamentară, a treia din această legislatură, într-un moment în care responsabilitatea noastră politică este mai importantă ca oricând.
Comisia pentru transporturi și infrastructură rămâne un spațiu al dezbaterilor constructive iar prioritățile sunt clare: accelerarea proiectelor de investiții prin monitorizarea proiectelor mari de infrastructură, modernizarea cadrului legislativ cu accent pe siguranța rutieră și transport sustenabil.
Parlamentul trebuie să redevină un spațiu al dezbaterilor consistente, al argumentelor valide și al deciziilor asumate. Cetățenii nu așteaptă de la noi spectacol politic, ci rezultate. Nu așteaptă blocaje, ci soluții. Nu așteaptă promisiuni, ci acțiune.
Dezbaterea și adoptarea Bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2026 este prima provocare majoră din acest an. Bugetul trebuie corelat cu lista de investiții publice anunțată de către Guvern pentru anul 2026, acestea fiind proiecte-cheie care vor susține conectivitatea teritorială și extinderea rețelei de transport a României.
O oportunitate strategică pentru sectorul transporturi o reprezintă instrumentul de finanțare SAFE care completează necesarul de finanțare pentru portofoliul de proiecte. Creșterea mobilității și optimizarea nodurilor de transport sunt obiective care pot fi atinse cu seriozitate și multă muncă.
Doar împreună vom reuși să transformăm provocările în oportunități și vom demonstra că prin implicare si profesionalism vom da greutate acțiunilor noastre.
Succes tuturor colegilor în noua sesiune parlamentară!, a scris deputatul Nicolae Lucian Bode pe pagina de socializare.
