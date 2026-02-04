Senatul şi Camera Deputaţilor a început cea de a treia sesiune parlamentară ordinară din această legislatură. Dezbaterea și adoptarea Bugetului pe anul 2026 este prima provocare majoră din acest an.

Cea de-a treia sesiune parlamentară din acest mandat al reprezentanților românilor în forul legislativ a început.

Primele discuții din Comisia pentru Transporturi, condusă de deputatul sălăjean Nicolae Lucian Bode, vizează dezbaterea și adoptarea bugetului pentru anul 2026.