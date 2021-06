Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui, a anunţat că a demarat procesul de reformă în companiile de stat din subordine, planul concret de acţiune pentru cele aproximativ 70 de companii urmând să fie prezentat după ce se va pune de acord cu premierul.

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a declarat, miercuri, că a început procesul de reformă în companiile de stat din subordine.

El a fost întrebat dacă are un plan de restructurare pentru companiile de stat din Ministerul Economiei. În opinia sa, numirile făcute la aceste companii vizează ca oamenii să aibă „talente şi aptitudini complementare”, astfel încât să poată veni cu o strategie coerentă pentru fiecare companie.

Acesta a adăugat că a avut numeroase discuţii şi cu premierul despre situaţia acestor companii de stat şi se doreşte ca toate acestea să fie revitalizate.

Potrivit sursei citate, un prim pas în cazul acestor companii este legat de schimbarea conducerii şi de a aduce oameni cu experienţă, care să vină cu „nişte planuri reale de restructurare”.

Întrebat dacă are un orizont de timp până când va finaliza această analiză, astfel încât să aibă un plan de acţiune concret cu termene, Năsui a răspuns: „Am avut deja întâlniri cu unii dintre ei, mai am şi în lunile următoare şi în măsura în care am o discuţie cu premierul şi ne punem de acord pe un plan de acţiune voi prezenta toate lucrurile acestea, dar da, pe scurt avem un plan pentru fiecare din aceste firme”.