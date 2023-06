A început, în sfârșit, mult așteptatul proces al Simonei Halep, jucătoarea de tenis prezentându-se la tribunalul sportiv de la Londra, pentru a-și susține nevinovăția în cazul de dopaj.

După trei amânări, a început procesul Simonei Halep, iar dubla campioană de Grand Slam va încerca să își demonstreze nevinovăția în fața judecătorilor în procesul de dopaj. Simona Halep se află la Londra, acolo unde se judecă cu Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului în procesul de dopaj. Audierea româncei durează mai mult de o zi, ținând cont că procesul este unul neobișnuit de complex.

Simona Halep are parte, în sfârșit, de audierea mult așteptată în cazul de dopaj.

Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de pe 29 august 2022, când părăsea competiția de la US Open în primul tur, eșec surprinzător în fața ucrainencei Daria Snigur.

În cele mai recente apariții publice, Simona Halep s-a plâns că așteptarea și incertitudinea sunt urmări la fel de grave ca suspendarea din circuit.

,,Aștept să fiu judecată din luna octombrie a anului trecut. În decembrie am reușit, în sfârșit, datorită experților, să demonstrez că lotul de suplimente pe care îl foloseam era contaminat, de aici și rezultatul pozitiv al testului.Acum știu cu siguranță că voi rata Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Nu mai menționez că am pierdut toate punctele, clasamentul. Nu doar că îmi omoară reputația, dar nici nu vreau să discut despre urmările asupra sănătății mele mentale”, a declarant Simona Halep in luna mai 2023.