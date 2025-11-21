Ajunsă deja la a opta ediție, Cupa Satelor este un proiect inițiat de Federația Română de Fotbal prin care copiii din mediul rural primesc șansa de a-și demonstra talentul.

În ediția anterioară, peste 1.700 de echipe au luat startul în competiție, iar în noul sezon numărul echipelor participante ar putea depăși 2.000, adică mai mult de 26.000 de copii înscriși, un număr aflat în continuă creștere.

Competiția se va desfășura pe mai multe etape, începând cu fazele locale și județene, ce vor avea loc între lunile februarie și martie 2026, până la faza pe țară, ce va avea loc la Eforie, în luna mai. Toate echipele participante vor fi susținute de Penny, care le va oferi mingi și echipamente.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, s-a arătat extrem de încântat de parteneriatul pe care l-a stabilit pentru proiectul „de suflet”, așa cum chiar el îl caracterizează: „Cupa Satelor a fost gândită ca un proiect de suflet al Federației Române de Fotbal, pentru a oferi copiilor din mediul rural o șansă reală de a se apropia de fotbalul organizat. Prin implicarea PENNY, competiția primește un nou impuls, care ne va ajuta să ajungem la și mai mulți tineri și să consolidăm comunitatea celor care iubesc fotbalul”, a afirmat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Până pe data de 20 decembrie, echipele doritoare să participe sub îndrumarea unui profesor de educație fizică posesor de licență D, se pot înscrie pe platforma Federației Române de Fotbal. Primele faze vor debuta în luna februarie a anului viitor, iar fazele finale vor avea loc în luna mai.

Aflată la a opta ediție, competiția include patru categorii: U11 fete, U13 fete, U11 băieți și U13 băieți.