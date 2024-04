Tănase Tănase, fostul mare antrenor de volei, a murit la vârsta de 98 de ani. Tănase Tănase a câștigat 5 titluri la rând cu Steaua la finalul anilor ’60 și începutul anilor ’70 și i-a dus pe steliști în finala Cupei Campionilor, în 1969.

Tănase Tănase, fostul mare antrenor de volei, a murit la vârsta de 98 de ani. Tănase Tănase a câștigat 5 titluri la rând cu Steaua la finalul anilor ’60 și începutul anilor ’70 și i-a dus pe steliști în finala Cupei Campionilor, în 1969.

„Eu am fost formator de jucători! Am lansat fix 90 pe prima scenă. Asta e marea performanță!”, îi plăcea lui nea Tică să spună.

Tănase Tănase a jucat la Petrolul Ploiești, Dinamo Brașov și Tractorul Brașov, iar ca antrenor a pregătit Dinamo Brașov, Tractorul Brașov, Steaua București, Electrotehnica Bistrița, Rapid București, Romradiatoare Brașov și LPS Brașov.

În 2022, la finala Cupei României, de la Brașov, nea Tică a primit din partea echipei tricoul Stelei înaintea partidei cu Arcada Galați.

„Steaua e echipa mea de suflet, clubul la care am cucerit cinci titluri consecutive de campion. Îmi aduc aminte, în 1967, când am obținut primul titlu de campion din istoria stelistă! Acea aniversare chiar a fost una de neuitat, pentru că în acel an toate secțiile de jocuri sportive, volei, baschet, handbal, fotbal, au cucerit titlurile de campioane!”, declara legendarul antrenor în 2022, la 96 de ani.