CS Dinamo București își confirmă hegemonia în handbalul masculin românesc. „Dulăii” au cucerit Cupa României pentru a zecea oară în istorie, după un Final 4 spectacol găzduit de Sala „Constantin Jude” din Timișoara. Într-o finală încinsă, elevii din Capitală au trecut de gazdele de la SCM Politehnica Timișoara, reușind nu doar să-și apere trofeul, ci și să depășească rivala istorică, Steaua, la numărul total de Cupe câștigate.

Weekend-ul de handbal de la Timișoara a început cu semifinale categorice. Dinamo a trecut de Minaur Baia Mare cu 36-27, în timp ce Poli Timișoara a produs surpriza, eliminând Steaua cu un sec 33-22. În finala mică, bronzul a revenit băimărenilor, care s-au impus cu 32-28 în fața „militarilor”, grație celor 9 goluri marcate de Erik Pop.

Marea finală dintre Poli Timișoara și Dinamo a fost însă un duel al nervilor tari. Împinși de la spate de un public efervescent, timișorenii au oferit o replică solidă campioanei. Totuși, valoarea individuală a bucureștenilor a făcut diferența pe final, Dinamo impunându-se cu 29-27. Haniel Langaro a fost cel mai bun marcator al învingătorilor, cu 6 reușite.

Dinamo a pus mâna și pe premiile individuale: Daniel Stanciuc a fost numit MVP-ul turneului, Pedro Valdes cel mai bun apărător, iar Branko Vujovic a fost golgheterul Final 4-ului. O mențiune specială pentru Dan Vasile, de la Timișoara, desemnat cel mai bun portar al competiției.

Prin acest succes, Dinamo bifează a șasea Cupă în ultimii șapte ani și a zecea oară în istorie, și privește acum spre Final 4-ul feminin, programat pe 9 și 10 mai la Baia Mare.