Veste de importanță strategică pentru infrastructura județului Sălaj. Lucrările pe Autostrada Transilvania avansează în ritm alert pe loturile care ne conectează direct la rețeaua europeană de transport. Tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului este aproape gata și urmează să fie deschis circulației în această vară. Acest salt major pentru județul nostru se datorează în bună măsură mandatului fostului ministru al transporturilor, sălăjeanul Lucian Nicolae Bode, cel care a accelerat decisiv procedurile, a asigurat finanțarea și a deblocat contractele vitale pentru A3.

Autostrada A3 prinde o viteză istorică pe teritoriul județului Sălaj, devenind cel mai important motor de dezvoltare economică regională din ultimele decenii. Tronsonul de la Zimbor la Poarta Sălajului se apropie cu pași mari de marea inaugurare, stadiul fizic al lucrărilor ajungând la un procent record de aproape 98 la sută. Dacă ritmul actual se menține, șoferii vor putea circula pe acest lot începând cu luna iulie a acestui an.

Această evoluție spectaculoasă nu este deloc întâmplătoare. Ea reprezintă rezultatul direct al măsurilor ferme luate de fostul ministru al transporturilor, Lucian Nicolae Bode, cel care în timpul mandatului său a reprioritizat Autostrada Transilvania, deblocând licitațiile blocate și punând presiune pe constructori pentru ca Sălajul să iasă definitiv din izolarea rutieră.

Vești bune vin și de pe segmentul vecin, Nădășelu – Zimbor. Aici constructorul român UMB a atins un progres de peste 95 la sută, însă deschiderea traficului estimată pentru luna octombrie este condiționată de finalizarea unor viaducte din zonele afectate de alunecări de teren. În paralel, proiectul își menține dinamica și în județul Bihor, unde tronsoanele Suplacu de Barcău – Chiribiș și Chiribiș – Biharia au înregistrat progrese considerabile în primele patru luni ale anului.

Pentru Sălăjeni, marea provocare rămâne însă cel mai mare contract rutier din România: lotul Poarta Sălajului – Zalău, care integrează uriașul Tunel Meseș. Aflat în prezent în faza de proiectare, acest segment strategic are o durată de realizare întinsă pe următorii ani, finalizarea fiind estimată la orizontul anilor 2031-2032. Valoarea totală a contractelor de pe această secțiune a Autostrăzii Transilvania depășește suma colosală de 10 miliarde de lei fără TVA, confirmând amploarea unei investiții care va schimba definitiv destinul economic al Sălajului.

Dincolo de asfalți și cifre de șantier, finalizarea acestei artere rutiere vitale reprezintă o oportunitate istorică ce poate declanșa o dezvoltare economică reală și durabilă pentru întregul Sălaj, prin atragerea de mari investitori strategici, crearea de noi locuri de muncă bine plătite și conectarea rapidă a afacerilor locale la piețele europene, transformând județul nostru dintr-o zonă de tranzit într-un pol regional puternic și competitiv.