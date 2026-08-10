O zi istorică pentru infrastructura din Nord-Vestul țării. Marți, 11 august 2026, se deschide oficial circulația pe o nouă porțiune din Autostrada Transilvania, între Zimbor și Românași. Evenimentul, extrem de așteptat de toți sălăjenii, marchează recepția a peste 12 kilometri de autostradă, un proiect deblocat decisiv prin implicarea directă a deputatului PNL Lucian Bode.

Sălajul face un pas uriaș în rețeaua rutieră de mare viteză a României. Marți, 11.08.2026, începând cu ora 16.00, se deschide oficial circulația pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului din Autostrada Transilvaniei, pe segmentul cuprins între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași. Șoferii vor putea circula în sfârșit pe un lot nou de autostradă în lungime de 12,24 km, care va fluidiza semnificativ traficul din județ și va reduce timpii de parcurs pe un traseu extrem de aglomerat.

Înainte ca primele mașini să intre pe noul tronson, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere organizează o conferință de presă premergătoare deschiderii. Evenimentul va avea loc la ora 15.00, chiar la Nodul Rutier Românași. La această inaugurare simbolică pentru județ va fi prezent și deputatul PNL Lucian Nicolae Bode. Sălăjenii și autoritățile locale recunosc aportul major pe care parlamentarul l-a avut în materializarea acestui obiectiv. Indiferent de funcțiile deținute, fie ca ministru al Transporturilor, președinte al Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților sau ca parlamentar de Sălaj, Lucian Bode a avut marele merit de a debloca succesiv lucrările pe acest șantier complex și de a menține finanțările active pentru județul său natal.

Deschiderea celor 12,24 km reprezintă o gură de oxigen pentru economia locală și un progres real pentru legătura județului Sălaj cu restul tronsoanelor din Autostrada A3. Lucrările finalizate pe acest sector demonstrează că infrastructura mare prinde contur și în această regiune, după ani întregi de așteptări și eforturi administrative intense.

Sursa foto: Facebook – CNAIR SA pe Facebook