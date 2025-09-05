Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj va desfășura, în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, o serie de acțiuni preventive de combatere de tip FLASH, cu participarea unui număr mărit de efective pe linia combaterii absenteismului dar și a infracționalității în zona unităților de învățământ.

Începerea anului școlar reprezintă un moment important, de adaptare, pentru fiecare copil, de socializare și de stabilire a unor reguli de comportament care să le confere siguranță, fie că sunt în deplasare, în spațiul public sau la domiciliu.

