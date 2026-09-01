Două femei au ajuns la spital în această dimineață, în urma unui accident rutier petrecut la intersecția centurii ocolitoare a orașului Jibou cu Drumul Național 1H. Impactul s-a produs între două autoturisme, după ce o șoferiță din Zalău nu ar fi acordat prioritate de trecere. Polițiștii au deschis o anchetă.

O coliziune rutieră soldată cu rănirea a două persoane a mobilizat în această dimineață forțele de intervenție în județul Sălaj. Evenimentul a avut loc marți, 1 septembrie, în jurul orelor 09.10. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost alertat inițial prin numărul unic de urgență 112, apelul anunțând un impact sever între două autovehicule în orașul Jibou.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii de ordine publică, alături de echipajele formațiunii rutiere din cadrul Poliției Orașului Jibou. Din primele verificări efectuate de agenții ajunși la locul incidentului, s-a stabilit că o femeie de 35 de ani, din municipiul Zalău, se afla la volanul unui autoturism și se deplasa pe centura ocolitoare a orașului Jibou. În momentul în care a ajuns la intersecția cu Drumul Național 1H, în apropierea unei stații de carburant, aceasta a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

Vehiculul lovit era condus de un bărbat de 52 de ani, din comuna Băbeni, care se deplasa regulamentar pe drumul național. Impactul a fost unul violent, provocând pagube materiale însemnate ambelor mașini și blocând parțial traficul în zona stației de peco. Echipajele medicale au intervenit rapid la fața locului pentru a evalua starea tuturor persoanelor implicate în accident.

În urma verificărilor medicale preliminare și a triajului de la fața locului, s-a constatat că două pasagere din mașina condusă de bărbatul din Băbeni au suferit leziuni fizice. Este vorba despre două femei, cu vârste de 47 și 23 de ani, ambele cu domiciliul în comuna Băbeni. Victimele au primit primele îngrijiri la locul accidentului din partea paramedicilor și au fost transportate ulterior la o unitate medicală stabilă, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate și investigații amănunțite.

Polițiștii rutieri au procedat la testarea ambilor conducători auto cu aparatul etilotest. În ambele cazuri, rezultatele au fost negative, confirmând faptul că niciunul dintre șoferi nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Obiectivul anchetei este stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor și cauzelor care au dus la producerea acestui eveniment rutier de pe șoseaua de centură.