Un grav accident de circulație s-a produs joi seară pe Drumul Național 1F, în zona Meseș. Un șofer de 47 de ani s-a răsturnat cu mașina în șanț, după ce nu a adaptat viteza la condițiile de drum, rănind-o și pe pasagera sa.

Un nou eveniment rutier nefericit s-a produs pe unul dintre cele mai tranzitate și periculoase tronsoane de drum din județul nostru. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat prin apel de urgență cu privire la producerea unui accident pe Drumul Național 1F, chiar în zona serpentinelor de pe Meseș. Traficul în zonă a fost parțial afectat, iar la fața locului s-au deplasat de urgență echipajele de intervenție.

Primele forțe sosite la locul incidentului au fost polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău. Din primele verificări efectuate de oamenii legii, s-a stabilit filmul probabil al evenimentului. Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din orașul Luduș, județul Mureș, se afla la volanul unui autoturism și se deplasa pe Drumul Național 1F. Acesta circula pe direcția Zalău către Cluj-Napoca, o rută extrem de aglomerată la acea oră din zi.

Din cauza neatenției și a configurării dificile a drumului, șoferul din Mureș nu ar fi adaptat sub nicio formă viteza la condițiile concrete de drum. Într-o curbă de pe Meseș, acesta a pierdut total controlul asupra direcției de deplasare a mașinii. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat violent în șanțul adânc din partea dreaptă a sensului de mers. Impactul a fost unul puternic, provocând distrugeri materiale mari vehiculului.

Din păcate, accidentul nu s-a soldat doar cu fiare contorsionate. În urma impactului cu șanțul de pe marginea drumului, atât conducătorul auto în vârstă de 47 de ani, cât și o pasageră din autoturism, o femeie în vârstă de 46 de ani, au suferit multiple leziuni corporale. Echipajele medicale sosite la fața locului le-au acordat primele îngrijiri de urgență, după care ambele victime au fost transportate de urgență la o unitate medicală din Zalău pentru investigații amănunțite.

Polițiștii rutieri au demarat imediat procedurile standard în astfel de cazuri grave. Conducătorul auto a fost testat la fața locului cu aparatul etilotest pentru a se verifica dacă consumase băuturi alcoolice înainte de a urca la volan. Din fericire, în acest caz, rezultatul indicat de aparat a fost negativ, 0. Oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj continuă cercetările, fiind deschis un dosar penal, pentru a stabili cu exactitate absolută toate cauzele și împrejurările în care s-a produs acest eveniment rutier de pe Meseș.