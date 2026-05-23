O femeie de 36 de ani a ajuns la spital vineri seară, în urma unui accident rutier produs pe Drumul Național 1H. Evenimentul a avut loc în jurul orei 19:50, pe tronsonul dintre localitățile Popeni și Jibou. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un șofer a părăsit partea carosabilă după ce nu a adaptat viteza la condițiile de drum.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 51 de ani, din orașul Jibou, care circula pe direcția Popeni către Jibou. În urma impactului, o pasageră de 36 de ani a suferit răni și a fost transportată de urgență la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Polițiștii rutieri atrag din nou atenția asupra importanței vitale pe care o are adaptarea permanentă a vitezei la condițiile de drum și de trafic, recomandându-le conducătorilor auto să manifeste prudență maximă și să elimine orice element care le-ar putea distrage atenția, deoarece chiar și o singură clipă de neatenție la volan sau o eroare minoră de judecată pot genera consecințe extrem de grave, punând în pericol atât propria viață, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic.