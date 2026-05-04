Liniștea localității Cizer a fost zdruncinată de un grav eveniment rutier soldat cu rănirea unui bărbat. O manevră neasigurată la schimbarea direcției de mers a dus la impactul dintre un autoturism și un biciclist. La fața locului au intervenit de urgență polițiștii rutieri și echipajele medicale, victima fiind transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Accidentul a avut loc în jurul orei 15:40, pe drumul județean 108 J. Din primele verificări efectuate de polițiștii din Crasna și de cei de la Serviciul Rutier, s-a stabilit că o localnică în vârstă de 33 de ani, aflată la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers spre dreapta. În acel moment, vehiculul a intrat în coliziune cu un biciclist de 68 de ani, tot din Cizer, care se deplasa pe partea laterală a drumului.

Impactul i-a provocat bărbatului mai multe leziuni fizice, acesta fiind preluat rapid de ambulanță și dus la unitatea medicală. În timp ce șoferița a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, în cazul biciclistului nu s-a putut efectua procedura la fața locului din cauza stării de sănătate. Acestuia îi vor fi recoltate probe biologice la spital.

Polițiștii sălăjeni au deschis deja un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului. De precizat că, pe durata procesului, persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Potrivit datelor furnizate de Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, oamenii legii atrag din nou atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație, recomandând conducătorilor auto să manifeste o prudență sporită, să se asigure temeinic la orice schimbare a direcției de mers și să acorde o atenție deosebită participanților la trafic mai vulnerabili, precum bicicliștii sau pietonii, pentru a preveni astfel de evenimente rutiere cu consecințe grave pe drumurile din județ.