Un grav accident de circulație a mobilizat astăzi forțele de ordine în localitatea Hereclean. O femeie de 73 de ani din municipiul Zalău a ajuns de urgență la spital, după ce a fost acroșată de un autoturism. Din primele date oferite de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, impactul a survenit în urma unei duble imprudențe. Șoferul a efectuat un viraj la stânga peste marcajul longitudinal continuu, în timp ce victima s-ar fi angajat în traversarea drumului național prin loc nepermis.

Evenimentul rutier a avut loc în după-amiaza zilei de 16 iulie. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au fost sesizați imediat prin apelul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău pentru a demara cercetările.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii, s-a constatat că un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din comuna Apahida, județul Cluj, ar fi ieșit din curtea unui imobil din localitatea Hereclean. În acel moment, șoferul a pătruns pe Drumul Național 1F și a efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu.

În același timp, o femeie de 73 de ani, din municipiul Zalău, s-ar fi angajat în traversarea drumului prin loc nepermis, în calitate de pieton. Autoturismul a acroșat-o în plin.

Conducătorul auto a fost testat pe loc de polițiști cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, confirmând că bărbatului nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Din păcate, în urma acestui eveniment rutier, femeia de 73 de ani a suferit mai multe leziuni corporale. Ea a fost preluată rapid de un echipaj medical și a fost transportată la o unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt continuate în acest moment de polițiștii din Sălaj, pentru a se stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.