Un grav accident de circulație sa produs în această dimineață, 20 octombrie, pe drumul județean 108D, între localitățile Cristur-Crișeni și Doba. Potrivit biroului de presă al IPJ Sălaj, în coliziune au fost implicate două autoturisme, iar cercetările au scos la iveală că unul dintre conducătorii auto are doar 17 ani și nu posedă permis de conducere.

O depășire hazardată și o prezență ilegală la volan au dus la producerea unui eveniment rutier de impact pe șoselele din județul Sălaj. Alerta sa dat în jurul orei 06:35, când Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat prin apel de urgență cu privire la un accident produs între localitățile Cristur-Crișeni și Doba. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sălaj, alături de echipaje medicale de prim ajutor, pentru a securiza zonă și a efectua cercetările faței locului.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii, sa stabilit că impactul a avut loc pe drumul județean 108D. O femeie în vârstă de 57 de ani, originară din orașul Cehu Silvaniei, se află la volanul unui autoturism și se deplasează pe tronsonul menționat. La un moment dat, aceasta s-ar fi angajat în efectuarea unei manevre de pășire fără să se asigure. Mașina ei a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. Surpriza polițiștilor a venit în momentul identificării celuilalt conducător auto. La volanul mașinii lovite se află un tânăr în vârstă de doar 17 ani, din județul Satu Mare, care, evident, din cauza vârstei, nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Impactul dintre cele două mașini a fost unul violent, provocând avarii serioase ambelor vehicule. În urma coliziunii, ambii conducători auto au suferit leziuni corporale și au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență la fața locului, fiind ulterior transportați de ambulanțe la o unitate spitalicească pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate. Procedura legală a continuat la spital, unde polițiștii i-au testat pe ambii șoferi cu aparatul etilotest. În ambele cazuri, au fost negative, confirmând că niciunul nu consumă băuturi alcoolice înainte de a urca la volan.

Cazul a fost preluat de polițiștii de la rutieră care au deschis un dosar penal. Oamenii legii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, pentru stabilitatea cu exactitate a vinovăției în cazul producerii accidentului, dar și pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, infracțiune care îl vizează în mod direct pe tânărul de 17 ani din Satu Mare. Traficul în zonă a fost restricționat parțial pe durata intervenției salvatorilor și a măsurilor efectuate de criminaliști.