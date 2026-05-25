Impact violent pe drumul județean 108D. Un bărbat de 65 de ani din Baia Mare a fost transportat de urgență la spital, după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat în coliziune cu un autocamion. Accidentul a mobilizat imediat echipajele de poliție și prim-ajutor din zonă, traficul fiind blocat parțial pentru cercetări.

Alerta s-a dat prin apel la numărul unic de urgență 112, în jurul orei 13:20. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, evenimentul rutier a avut loc pe tronsonul dintre localitățile Dobrin și Verveghiu.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 65 de ani, din municipiul Baia Mare, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Într-o curbă, mașina a pătruns pe sensul opus de mers și a izbit în plin un autocamion, condus de un bărbat de 35 de ani din județul Giurgiu.

În urma impactului deosebit de violent, autoturismul a fost proiectat complet în afara părții carosabile. Șoferul băimărean a suferit leziuni și a fost transportat rapid la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei fac din nou un apel ferm către toți conducătorii auto să manifeste prudență maximă la volan, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum, în special în zonele cu succesiuni de curbe periculoase, și să respecte cu strictețe regulile de circulație pentru a preveni astfel de evenimente rutiere grave și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic.